Errores comunes que elevan el gasto de combustible

El consumo de combustible es un aspecto crítico para los conductores argentinos, donde un mal hábito puede incrementar el gasto en nafta significativamente. En 2022, el precio del litro de nafta superó los 200 pesos en varias provincias, lo que hace imperativo comprender cómo evitar errores que encarecen el viaje.

Hoy 18:12

En el contexto de Temas Varios, uno de los errores más comunes que cometen los conductores es subestimar la importancia de una correcta presión en los neumáticos. Estudios han demostrado que una presión inadecuada puede aumentar el gasto de combustible entre un 3% y un 4%. Esto se debe a que unos neumáticos desinflados generan mayor resistencia al rodar, lo que obliga al motor a trabajar más y, por ende, consume más nafta.

Aparte de la presión de los neumáticos, otro aspecto crucial es el peso del vehículo. Cargar el auto con objetos innecesarios no solo afecta la comodidad, sino que también incrementa el consumo de combustible. Según cifras de la Asociación Argentina de Automóviles Públicos, un peso adicional de 100 kg puede llegar a aumentar el gasto hasta un 5%.

La mala planificación de rutas también puede ser un factor determinante. Elegir caminos congestionados o con muchos semáforos puede llevar a un uso innecesario del acelerador y frenos, lo que impacta negativamente en el rendimiento del combustible. Usar aplicaciones de navegación que optimizan las rutas puede ser una solución práctica.

Otro error frecuente es el estilo de conducción. La aceleración brusca y las frenadas repentinas no solo son peligrosas, sino que también consumen más nafta. Mantener una conducción suave y constante puede mejorar significativamente el rendimiento del combustible.

Además, el uso del aire acondicionado en exceso puede afectar el gasto de nafta. En condiciones de calor, es recomendable usar el aire acondicionado solo cuando es necesario y optar por abrir las ventanas al conducir a baja velocidad, ya que esto puede ser más eficiente.

Por último, no debemos olvidar la importancia de realizar mantenimientos regulares al vehículo. Un motor en mal estado o filtros sucios pueden afectar el rendimiento de combustible. Programar revisiones periódicas asegura que el auto funcione de manera óptima y, en consecuencia, consuma menos nafta.

Comprender y corregir estos errores puede resultar en un ahorro significativo en el gasto de combustible. Con el costo de la nafta en constante aumento, cada conductor debería considerar estos consejos prácticos para optimizar su consumo.