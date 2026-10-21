Real Madrid goleó al Leipzig de Demichelis y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

El Merengue se impuso con autoridad en el Santiago Bernabéu y sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen europeo.

Hoy 18:15

Real Madrid volvió a demostrar su poderío en la Champions League y consiguió una contundente victoria por 4-1 frente al RB Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis, en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga, terminó con una nueva celebración del conjunto español, que mantiene su andar perfecto en la competencia.

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El partido tuvo un condimento especial por la presencia de Demichelis, quien visitó por primera vez el mítico estadio madrileño en su rol de director técnico. Sin embargo, su equipo no logró contener el potencial ofensivo del Merengue, que terminó imponiendo su jerarquía.

Bernardo Silva abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro se acercaba al descanso. El tanto permitió que los locales se fueran al vestuario con ventaja y mayor tranquilidad para afrontar el complemento.

En la segunda mitad, Arda Güler amplió la diferencia a los 52 minutos, dejando al conjunto alemán en una situación complicada. A pesar de los intentos de reacción del Leipzig, Real Madrid mantuvo el control del encuentro y generó nuevas oportunidades para aumentar la ventaja.

Mbappé apareció en el cierre y el Madrid liquidó el partido

Cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo, Kylian Mbappé convirtió el tercer gol a los 83 minutos, prácticamente sentenciando el resultado a favor del equipo español.

Sin embargo, el Leipzig logró descontar apenas dos minutos después, a través de Gomis, quien marcó a los 85 y le dio una pequeña esperanza al conjunto dirigido por Demichelis.

La reacción duró poco, ya que Diomande apareció a los 87 minutos para establecer el 4-1 definitivo, sellando una goleada que desató el festejo de los hinchas presentes en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid sigue invicto y Leipzig se complica en la tabla

Con este resultado, Real Madrid alcanzó los nueve puntos sobre nueve posibles en sus primeras tres presentaciones de la Champions League 2026/27 y se ubicó en el cuarto puesto de la clasificación general de la fase de liga.

El equipo español continúa firme en su objetivo de finalizar entre los ocho mejores para conseguir el boleto directo a los octavos de final y evitar la instancia de playoffs.

Por el contrario, RB Leipzig quedó en una situación comprometida, ya que solamente consiguió tres puntos en las primeras tres jornadas y descendió hasta el puesto 27 de la tabla.

El conjunto de Demichelis deberá recuperarse rápidamente en sus próximas presentaciones si pretende mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Mientras Real Madrid celebra un arranque ideal en Europa, el entrenador argentino tendrá el desafío de corregir los errores defensivos de su equipo y buscar una reacción que le permita recuperar terreno en la competencia continental.