Bayern Munich y Arsenal protagonizaron un entretenido empate por la Champions League

El conjunto alemán empató 2 a 2 ante los Gunners en el Allianz Arena, por la tercera fecha de la fase de liga.

Hoy 17:55

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 este miércoles en el Allianz Arena, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido estuvo marcado por los cambios en el marcador y las oportunidades de ambos equipos, que terminaron repartiendo puntos en Alemania.

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El conjunto dirigido por Mikel Arteta comenzó mejor en el resultado y logró abrir el marcador a los 25 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Eberechi Eze. El atacante aprovechó una oportunidad para adelantar al Arsenal, que llegaba al encuentro con la intención de mantener su buen comienzo en la competencia europea.

Sin embargo, el Bayern Múnich consiguió reaccionar antes del descanso. A los 35 minutos, Alphonso Davies convirtió el empate 1-1, devolviendo la igualdad al marcador y dejando abierto el desarrollo del encuentro para la segunda mitad.

Bayern pasó al frente, pero Arsenal consiguió el empate sobre el final

En el complemento, ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron generar situaciones para quedarse con los tres puntos.

El conjunto alemán logró ponerse en ventaja a los 61 minutos, cuando Harry Kane convirtió un penal y estableció el 2-1 para los dirigidos por Vincent Kompany.

Con la ventaja a su favor, Bayern intentó administrar el resultado frente a un Arsenal que necesitaba reaccionar para evitar su primera derrota en la competición.

La igualdad llegó a los 82 minutos, cuando Declan Rice anotó el 2-2 definitivo y permitió que el conjunto londinense sumara un punto como visitante.

Durante los minutos restantes, ambos equipos intentaron encontrar el gol de la victoria, aunque el marcador no volvió a modificarse.

Un punto para cada uno en la fase de liga

Con este resultado, Bayern Múnich y Arsenal sumaron un punto en la tercera jornada de la Champions League, en un enfrentamiento que reunió a dos equipos con aspiraciones de avanzar a las instancias decisivas del torneo.

El conjunto alemán no pudo sostener la ventaja que había conseguido durante el segundo tiempo, mientras que los ingleses lograron recuperarse y evitar la derrota fuera de casa.

Ambos equipos continuarán su participación en la fase de liga con el objetivo de ubicarse entre los ocho primeros de la clasificación general, posiciones que otorgan el acceso directo a los octavos de final del certamen continental.