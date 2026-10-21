Colapinto afronta el Gran Premio de Estados Unidos: días, horarios y dónde verlo

El piloto argentino regresará a la pista este viernes 23 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. Conocé el cronograma completo de entrenamientos, clasificación y carrera, con los horarios de Argentina.

Hoy 17:29

Franco Colapinto se prepara para volver a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la fecha 18 del Campeonato Mundial 2026. El piloto argentino de Alpine buscará recuperarse de sus últimas actuaciones y volver a sumar puntos en un circuito donde ya protagonizó maniobras memorables.

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La actividad se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, un trazado que le trae buenos recuerdos al argentino por sus actuaciones en las temporadas anteriores.

El fin de semana tendrá el formato tradicional de la Fórmula 1, con tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal, que se disputará el domingo a 56 vueltas.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: todos los horarios

La actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado se definirá el orden de largada para la carrera del domingo.

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30 horas.

Práctica libre 2: 18.00 horas.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 horas.

Clasificación: 18.00 horas.

Domingo 25 de octubre

- Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17.00 horas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Los buenos recuerdos de Colapinto en Austin

El Circuito de las Américas tiene un significado especial para Franco Colapinto, quien ya compitió en dos oportunidades en este escenario y protagonizó adelantamientos que generaron repercusión internacional.

En 2024, cuando corría para Williams, el argentino largó desde el puesto 15 y logró finalizar décimo, sumando un punto para el campeonato. Durante aquella competencia protagonizó una espectacular maniobra sobre Fernando Alonso, que posteriormente fue elegida por los fanáticos como el mejor adelantamiento de la temporada.

Un año después, ya como piloto de Alpine, volvió a ser protagonista en Austin. En las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos 2025, Colapinto superó a su compañero Pierre Gasly pese a una indicación del equipo de mantener las posiciones. Finalmente, terminó en el puesto 17, dos lugares por delante del francés.

Colapinto buscará recuperarse tras un complicado inicio de la gira

El argentino llega al Gran Premio de Estados Unidos después de atravesar un período complicado en la máxima categoría del automovilismo.

En Singapur debió abandonar tanto la carrera Sprint, por un inconveniente en el sistema de almacenamiento de energía, como la competencia principal, debido a una pérdida de potencia. Anteriormente, también había quedado fuera del Gran Premio de Azerbaiyán tras un incidente con Gasly.

En este contexto, Colapinto intentará aprovechar su experiencia en Austin para recuperar competitividad y pelear nuevamente por ingresar en la zona de puntos.

La cita principal será el domingo 25 de octubre desde las 17, hora argentina, cuando el piloto de Alpine vuelva a enfrentarse a los mejores corredores del mundo en el Gran Premio de Estados Unidos.