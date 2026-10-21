Talleres podría sancionar a Matías Galarza por sus elogios a Boca

El mediocampista expresó su deseo de vestir la camiseta del Xeneize después de la derrota en La Bombonera. Sus declaraciones generaron malestar en el club cordobés.

Hoy 17:40

Matías Galarza quedó en el centro de una fuerte polémica en Talleres de Córdoba luego de sus declaraciones tras la derrota por 2-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera. El mediocampista, autor del único gol del conjunto cordobés, reconoció públicamente que le gustaría jugar en el Xeneize, una confesión que no cayó bien en la dirigencia y que podría derivar en una importante sanción económica.

La controversia comenzó durante la entrevista posterior al encuentro, cuando el futbolista manifestó su felicidad por haber convertido en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino.

"Estoy muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha", expresó Galarza, quien además explicó que decidió no festejar su tanto por el vínculo sentimental que mantiene con Boca.

El jugador contó que gran parte de su familia es simpatizante del conjunto de la Ribera y recordó especialmente a su padre fallecido, quien también era hincha del club.

La frase sobre Boca que desató el enojo en Talleres

El momento más polémico de la entrevista llegó cuando le recordaron que había estado cerca de convertirse en refuerzo de Boca durante el último mercado de pases.

Lejos de esquivar la pregunta, Galarza reconoció que mantiene intacta la ilusión de vestir la camiseta azul y oro.

"Ojalá, no lo descarto. Dios quiera que pueda estar jugando con esa camiseta. Pero hoy estoy muy contento en Talleres. Hicimos un buen partido ante un rival de mucha jerarquía como es Boca", sostuvo el mediocampista.

Sus palabras provocaron malestar en el entorno de Talleres, especialmente porque llegaron inmediatamente después de una derrota en un momento en el que el equipo busca recuperar regularidad en el campeonato.

Si bien el volante destacó su presente en el conjunto cordobés, sus declaraciones sobre un posible futuro en Boca fueron interpretadas como inoportunas.

Talleres analiza una multa económica y podría dejarlo afuera del próximo partido

De acuerdo con la información difundida por El Doce, la dirigencia de Talleres estudia aplicarle una importante sanción económica a Galarza por sus declaraciones públicas.

Hasta el momento, no trascendió el monto de la posible multa y tampoco se comunicó oficialmente una resolución definitiva.

Además, está en duda su presencia en el próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, previsto para el sábado 24 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes.

La decisión dependerá de la dirigencia y del entrenador Omar De Felippe, quienes deberán determinar si el mediocampista continuará formando parte de las alternativas del equipo.

El pase frustrado a Boca que volvió a quedar en el centro de la escena

La polémica adquiere mayor relevancia porque Galarza ya había estado muy cerca de incorporarse a Boca durante el último mercado de pases.

En aquella oportunidad, el Xeneize había avanzado en las negociaciones y alcanzado un acuerdo contractual con el futbolista, aunque las conversaciones entre ambas instituciones no llegaron a buen puerto y la transferencia quedó frustrada.

Sin embargo, el propio jugador dejó en claro que la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro sigue siendo un objetivo personal.

Ahora, lo que comenzó como una declaración espontánea después de un partido terminó convirtiéndose en un conflicto interno para Talleres.

Mientras se espera una decisión oficial sobre la posible sanción, Galarza quedó bajo la lupa por sus palabras y podría afrontar consecuencias tanto económicas como deportivas, en medio de un momento delicado para el conjunto cordobés.