La búsqueda de Raúl Moyano avanza en el cerro Ñuñorco Grande

El operativo de búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco Grande, Tucumán, se intensifica con la participación de 80 a 90 rescatistas bajo condiciones climáticas adversas.

Hoy 17:21

La búsqueda de Raúl Moyano, un docente desaparecido desde el pasado 12 de octubre, continúa este martes en el cerro Ñuñorco Grande, ubicado en la zona de El Mollar, Tucumán. Este operativo cuenta con un despliegue de entre 80 y 90 personas, incluyendo efectivos de la Policía de Tucumán, bomberos, Gendarmería y baqueanos que conocen la montaña. El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, ha declarado en una entrevista que se ha establecido un campamento en altura para facilitar las tareas de búsqueda, ante las dificultades del terreno y las inclemencias climáticas.

El jefe policial explicó que el equipo permanecerá en este campamento durante cuatro o cinco días en un intento por localizar al docente con vida. “Ahora se hizo un sector de acampe donde vamos a permanecer cuatro o cinco días en la zona allá arriba para ver si finalmente damos con vida con el docente”, declaró Girvau. Este enfoque es clave para optimizar el tiempo de búsqueda en un área de difícil acceso.

Desde el inicio del operativo, el clima ha representado un desafío significativo. Las condiciones adversas han dificultado los desplazamientos y han limitado el uso de recursos tecnológicos necesarios para la búsqueda. “Venimos de tiempo muy complicado. La situación viene siendo compleja y complicada en cuanto al tiempo”, añadió Girvau. La situación actual ha llevado a los equipos a ser extremadamente organizados, asegurándose de que cada área recorrida sea identificada para evitar que queden lugares sin revisar.

Uno de los avances más importantes en la búsqueda fue el registro de una señal de teléfono celular de Moyano, lo cual ha permitido a los rescatistas delimitar un área específica para concentrar sus esfuerzos. “Realmente sí impactó una señal, por eso marcamos un lugar del cerro donde ya el personal policial tiene delimitado un sector donde tenemos que llegar y comenzar a hacer el rastrillaje”, explicó Girvau.

Además, se había considerado la posibilidad de utilizar drones térmicos y apoyo aéreo, sin embargo, las condiciones climáticas han impedido su implementación efectiva. “Nosotros tenemos, pero la inclemencia del tiempo no nos estaba permitiendo”, manifestó el jefe policial en relación al uso de tecnología. También se había contemplado el uso de un helicóptero, pero el clima ha limitado esta opción.

La experiencia de los baqueanos es fundamental en esta operación, ya que su conocimiento del terreno les permite definir los horarios, caminos y sectores más accesibles para los grupos de búsqueda. Con el fin de optimizar los desplazamientos y no perder tiempo en el trayecto, se decidió la instalación del campamento en altura, lo que permitirá a los equipos permanecer en la zona y maximizar su tiempo de búsqueda.

A pesar del tiempo transcurrido y las dificultades presentadas por la montaña, el operativo se mantiene activo. “La Policía va a seguir, los bomberos van a seguir, los baqueanos y la gente de Gendarmería que también se sumó a la búsqueda. Espero que podamos llegar a tener buenas novedades”, concluyó Girvau, reafirmando el compromiso de las autoridades y equipos de rescate en esta crucial misión.