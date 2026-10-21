Por qué Javier Milei apareció con una venda en el cuello durante su visita a España

El Presidente participó de una actividad en Madrid con un apósito de gran tamaño en el lado izquierdo del cuello. Desde su entorno circularon dos versiones sobre el origen de la lesión y no hubo un comunicado médico oficial.

Hoy 22:50

Javier Milei llamó la atención este miércoles durante su visita a España al aparecer públicamente con una venda de color beige en el lado izquierdo del cuello. La imagen se registró durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales y en los medios de comunicación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario asistió al encuentro realizado en el Real Casino de Madrid, donde expuso ante empresarios e inversores y defendió las políticas económicas de su Gobierno. Sin embargo, el apósito que llevaba a la altura del cuello se convirtió en uno de los detalles más comentados de su aparición pública.

Las dos versiones sobre la lesión de Milei

Tras la difusión de las imágenes, comenzaron a circular distintas explicaciones sobre el origen de la lesión. Una de las versiones, publicada por el diario Clarín, señala que fuentes de la comitiva presidencial atribuyeron la venda a un corte que Milei se habría hecho al afeitarse durante la mañana del miércoles. Según esas fuentes, se trataría de una herida menor que cicatrizaría rápidamente.

Otra explicación fue difundida por Ámbito, que citó fuentes del Gobierno según las cuales el Presidente habría sufrido un accidente doméstico al salir de la bañera, cuando se golpeó a la altura del cuello y se le produjo un hematoma.

De acuerdo con esa segunda versión, el vendaje habría sido colocado para cubrir la zona afectada. Las fuentes consultadas también señalaron que el mandatario se encontraba en buenas condiciones.

No hubo un comunicado médico oficial

Pese a las distintas versiones que circularon durante la jornada, hasta el momento no se había difundido un comunicado oficial de la Presidencia ni de la Unidad Médica Presidencial que detallara el origen de la lesión.

La falta de una explicación institucional hizo que la aparición del apósito generara preguntas y comentarios en las redes sociales. Por el momento, las dos versiones difundidas por medios de comunicación no permiten establecer de manera concluyente cómo se produjo la lesión.

Mientras tanto, Milei continuó con su agenda en Madrid, que incluyó su participación en el foro económico y un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.