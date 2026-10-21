Vecinos del barrio Cabildo reclaman que las luces LED permanecen encendidas las 24 horas

Vecinos aseguran que el alumbrado público permanece encendido día y noche desde hace aproximadamente dos semanas. La situación se registra principalmente sobre calle Castiglione, entre Marconi y Tomás Edison.

Hoy 23:06

Vecinos del barrio Cabildo de la ciudad Capital se comunicaron con Diario Panorama, a través de su sección WhatsApp, para expresar su preocupación por una situación que se repite desde hace varias semanas: las luminarias LED del alumbrado público permanecen encendidas durante las 24 horas del día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relataron, el inconveniente afecta a diferentes calles del sector, especialmente a Castiglione, entre Marconi y Tomás Edison, donde las luces llevan aproximadamente dos semanas funcionando de manera ininterrumpida.

Los residentes advirtieron sobre el consumo innecesario de energía eléctrica que genera esta situación y solicitaron que se revise el funcionamiento del sistema de alumbrado público.