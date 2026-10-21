“Allí estaré”: la respuesta del papa León XIV a dos religiosos argentinos que lo esperan en Córdoba

El Pontífice recibió a Fernando León y Genaro Mareco Quiñonez durante la audiencia general en el Vaticano. Ambos le expresaron su deseo de recibirlo en Córdoba y, según relataron, obtuvieron una respuesta que renovó las expectativas por su visita a la Argentina.

Hoy 23:30

El papa León XIV protagonizó un emotivo intercambio con dos religiosos argentinos que se acercaron a saludarlo durante la audiencia general de este miércoles 21 de octubre en el Vaticano. Cuando le expresaron su deseo de recibirlo en Córdoba, el Pontífice les respondió: “Allí estaré”, según relataron los propios protagonistas.

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El encuentro tuvo como protagonistas al hermano Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y al hermano Genaro Mareco Quiñonez, religioso lasallano que reside en la comunidad de Malvinas, en la provincia de Córdoba. Ambos aprovecharon la oportunidad para dirigirse al Santo Padre y transmitirle una invitación directa: “Padre, te esperamos en Córdoba”.

La respuesta del Papa fue breve, pero generó entusiasmo entre los religiosos y renovó la esperanza de la comunidad católica cordobesa, que se prepara para recibirlo en noviembre. La noticia fue difundida por la Arquidiócesis de Córdoba y tuvo repercusión en distintos medios de comunicación.

El encuentro con los religiosos argentinos

Tras el intercambio, el hermano Fernando León compartió sus impresiones sobre el Pontífice y destacó la cercanía y la sencillez con la que lo encontró. Según contó, León XIV se mostró sonriente, aunque también evidenciaba cierto cansancio mientras continúa con su recuperación y retoma gradualmente sus actividades pastorales.

“No se imaginen a ‘SuperLeón’”, expresó el religioso al describir el estado del Papa. En cambio, señaló que encontró a “un sucesor de Pedro, dispuesto a dar la vida por el Maestro”.

Fernando León, quien también integra el equipo pastoral de la zona 6 de la Arquidiócesis cordobesa, valoró especialmente la actitud del Santo Padre durante esos breves instantes compartidos.

Antes de despedirse, el Pontífice les dejó otro mensaje que tuvo un significado especial para Fernando, por su pertenencia a una congregación dedicada a la Sagrada Familia: “Que la Sagrada Familia los bendiga”.

La primera audiencia general tras la operación

La audiencia de este miércoles tuvo una importancia particular porque marcó el regreso de León XIV a una catequesis pública después de su intervención quirúrgica. El Papa retomó así su contacto directo con los fieles mientras avanza con su recuperación.

Durante el encuentro, dedicó su reflexión a la familia y su función en la sociedad. La catequesis estuvo centrada en el segundo capítulo de la constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II, que aborda la dignidad del matrimonio y la familia, así como su importancia para la vida social.

La reaparición pública del Pontífice también estuvo acompañada por muestras de afecto y apoyo de los fieles, en un contexto marcado por la expectativa sobre su evolución médica y su próximo viaje a América Latina.

La expectativa por la visita del Papa a Córdoba

La respuesta que los religiosos atribuyeron a León XIV se conoció mientras la Iglesia argentina continúa con los preparativos para recibirlo. De acuerdo con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede, la visita apostólica a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En Córdoba, el programa contempla para el martes 10 de noviembre una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La frase “Allí estaré” renovó la ilusión de los fieles cordobeses en un momento especial para la comunidad religiosa, que acompaña con sus oraciones la recuperación del Santo Padre y espera su llegada a la provincia.

Aunque el intercambio fue recibido como una señal alentadora, la confirmación formal del itinerario corresponde a la Santa Sede. Por ahora, la visita continúa contemplada en el programa difundido oficialmente, mientras siguen de cerca la evolución de la salud del Pontífice.