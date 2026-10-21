Sofía Solá reveló cómo le afectaron los rumores de romance con Franco Colapinto: “Me molesta hacerme famosa por linda”

La influencer habló sobre la exposición que ganó tras las versiones de un vínculo con el piloto argentino y reconoció que la presión por su imagen le generó inseguridades.

Hoy 21:54

Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera Maru Botana, contó cómo le afectaron los rumores de romance con Franco Colapinto y admitió que la exposición pública le generó una presión que no esperaba. La joven reflexionó sobre la importancia de mostrarse auténtica en las redes sociales y reconoció que la atención centrada en su apariencia física le provocó inseguridades.

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En un video publicado en TikTok desde su auto, Solá contó que acababa de maquillarse para una producción junto a Estefi Novillo. Sin embargo, descartó grabar contenido centrado en ese aspecto. “Sería un video tan falso que no lo voy a hacer”, expresó.

La influencer explicó que uno de los cambios más importantes en su manera de comunicarse fue dejar de intentar mostrar una imagen perfecta. “Lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”, señaló.

En ese sentido, cuestionó los modelos de belleza que predominan en las plataformas digitales y la presión que pueden generar en quienes consumen esos contenidos.

“Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo. Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’”, analizó. Frente a esa tendencia, explicó que prefiere compartir una mirada más cotidiana y cercana, que permita mostrar que todas las personas atraviesan momentos buenos y malos.

Los rumores con Franco Colapinto y la presión por su apariencia

Durante su reflexión, Sofía Solá se refirió directamente a las versiones que la vincularon sentimentalmente con el piloto argentino de Fórmula 1. Según reconoció, la repercusión de esos rumores incrementó las dificultades que siente ante la exposición pública.

“Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, expresó.

La joven cuestionó que buena parte de la atención se concentrara en su aspecto físico y admitió que esa mirada terminó generándole exigencias personales.

“Como que hacerme famosa por ser linda cuando...”, comenzó a decir antes de profundizar sobre el efecto que tuvo la repercusión mediática en su autoestima.

“Me molesta, me genero yo misma una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”, reconoció.

Solá aclaró que su reflexión no busca recibir comentarios sobre su apariencia, sino plantear la presión que puede generar la exposición constante. “No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’”, remarcó.

Además, contó que atraviesa un momento en el que prefiere tomar distancia de las cámaras y de las exigencias que siente sobre sí misma. “No quiero ver tanta cámara encima, porque me estoy exigiendo de más, con una autodestrucción que me está generando presión propia”, sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje sobre la importancia de valorar a las personas más allá de su imagen. “Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial”, concluyó.

Qué había dicho Sofía Solá sobre un posible romance con Colapinto

Los rumores sobre un posible vínculo entre Sofía Solá y Franco Colapinto comenzaron a circular semanas atrás y generaron repercusión en las redes sociales. En ese momento, la hija de Maru Botana fue consultada sobre la posibilidad de un acercamiento con el corredor argentino y negó conocerlo o haberse encontrado con él durante su estadía en España.

Cuando le preguntaron si tenía trato con el piloto, respondió sorprendida: “¿Qué? No...”. Ante nuevas consultas, mantuvo su negativa y también se refirió a la reacción de su madre frente a las especulaciones: “¿Pero a qué madre no?”, dijo, al considerar comprensible que se interesara por la posibilidad de un romance.

De todos modos, Solá reconoció que el automovilista le resulta atractivo. “Sí, obvio”, contestó cuando le preguntaron si saldría con él. Sin embargo, expresó dudas sobre su situación sentimental: “Pero él está de novio, para mí...”.

Al recibir la información de que Colapinto estaría soltero, evitó confirmar cualquier versión. “Bueno, no sé. No sé”, afirmó. Cuando le preguntaron si había recibido algún mensaje privado del piloto, fue tajante: “No, no voy a hablar”.

La influencer también habló sobre su presente sentimental y confirmó que está soltera. Con humor, comentó: “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”. Sobre la posibilidad de encontrar pareja durante una estadía en España, agregó: “No, no, no. Todo para atrás”.

Consultada sobre si el piloto tendría posibilidades con ella, respondió: “Sí, obvio, pero...”, sin completar la idea. También admitió que no sigue de cerca la Fórmula 1: “No entiendo nada”, señaló entre risas, aunque aclaró que le gusta la actividad profesional de Colapinto.

Solá incluso contó que le atrae la idea de acompañar a un piloto a los eventos del campeonato. “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”, expresó. De todos modos, aclaró que su interés no se limitaría al automovilista: “Me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”.

Por último, descartó la posibilidad de vincularse con futbolistas. “No, futbolista no. No me gusta”, sostuvo. También contó que disfruta manejar su auto, aunque reconoció que no suele seguir las carreras porque sus compromisos laborales le ocupan buena parte del fin de semana.