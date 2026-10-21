Atlético Mineiro aguantó la ventaja y será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

El elenco de Brasil cayó 2 a 0 en Uruguay ante Montevideo City Torque, pero por el 3 a 0 obtenido en la ida definirá el título ante el elenco de Arruabarrena.

Hoy 21:05

Boca Juniors ya conoce a su rival para la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, consiguió su clasificación pese a caer por 2-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario de Uruguay. El conjunto brasileño hizo valer el triunfo por 3-0 obtenido en el encuentro de ida y avanzó a la definición del certamen continental.

El Galo debió sufrir hasta los últimos minutos en una noche marcada por la intensa lluvia y la presión del equipo uruguayo, que estuvo cerca de conseguir una remontada histórica. Sin embargo, Mineiro logró sostener la ventaja global de 3-2 y se convirtió en el último obstáculo del Xeneize en su búsqueda de un nuevo título internacional.

Atlético Mineiro sufrió en Uruguay y terminó con diez jugadores

Lejos de repetir la superioridad que había mostrado en Brasil, el equipo de Eduardo Domínguez encontró muchas dificultades frente a un Montevideo City Torque que salió decidido a revertir la serie.

El conjunto uruguayo tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las situaciones más peligrosas durante la primera mitad, aunque no logró abrir el marcador antes del descanso.

En el complemento, el panorama se complicó todavía más para los visitantes. A los 74 minutos, Alan Franco fue expulsado y dejó a Atlético Mineiro con diez futbolistas, obligando al equipo brasileño a resistir los ataques de su rival.

La expulsión también tendrá consecuencias para la final, ya que el mediocampista ecuatoriano, una pieza importante en el esquema de Domínguez, no podrá estar disponible frente a Boca por la sanción.

Con un jugador más, Montevideo City Torque intensificó su búsqueda y consiguió abrir el marcador a los 89 minutos, gracias a un tanto de Kevin Silva.

Ya en tiempo de descuento, a los 48 minutos del segundo tiempo, el conjunto uruguayo convirtió el segundo gol y quedó a solamente una conquista de igualar la serie.

Sin embargo, el tiempo no alcanzó para completar la remontada y Atlético Mineiro terminó celebrando una clasificación trabajada, después de atravesar varios minutos de incertidumbre.

Boca y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse después de la polémica de 2021

La final tendrá un condimento especial por el último antecedente entre ambos equipos en una competencia internacional.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, en una serie que quedó marcada por distintas decisiones arbitrales y una definición por penales.

En aquella oportunidad, los dos encuentros terminaron empatados 0-0, pero el Xeneize sufrió la anulación de dos goles mediante la intervención del VAR, situaciones que generaron fuertes cuestionamientos.

La clasificación terminó definiéndose desde los doce pasos en Belo Horizonte, donde el conjunto brasileño se impuso por 3-1 y eliminó al equipo argentino.

Ahora, cinco años después, Boca tendrá la oportunidad de tomarse revancha frente al mismo rival, esta vez con un título continental en juego.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La gran final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro se jugará a partido único y contará con la presencia de hinchas de ambos equipos. El escenario colombiano tiene capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores.

El horario oficial todavía no fue confirmado por la Conmebol, por lo que se espera que la organización anuncie próximamente los detalles de la programación.

Boca llega a la definición después de superar por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, mientras que Atlético Mineiro consiguió su boleto tras eliminar a Montevideo City Torque.

El Xeneize buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, luego de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, y cortar una sequía internacional que se extiende desde 2008. Del otro lado estará el equipo de Eduardo Domínguez, que intentará quedarse con el trofeo y sumar una nueva conquista a la historia del conjunto brasileño.