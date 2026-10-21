Dolor en el folklore santiagueño: murió Oscar “Lechuga” Umbides mientras jugaba al fútbol

El reconocido bailarín, músico y profesor de folclore falleció este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un partido amateur. Su partida genera profundo dolor en el ambiente cultural santiagueño.

Hoy 21:30

Una noticia que genera profunda tristeza y conmoción en Santiago del Estero se conoció durante la tarde de este miércoles 21 de octubre, tras confirmarse el fallecimiento de Oscar “Lechuga” Umbides, reconocido bailarín, músico y profesor de folclore que dedicó gran parte de su vida a difundir las tradiciones santiagueñas por distintos escenarios del mundo.

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Según trascendió, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras participaba de un partido de fútbol amateur. El episodio ocurrió durante la tarde y terminó con su fallecimiento, provocando un enorme pesar entre familiares, amigos y referentes de la cultura provincial.

Umbides era una figura ampliamente reconocida dentro del ambiente folclórico, no solo por su trayectoria artística, sino también por su compromiso con la enseñanza y la difusión de las expresiones culturales de Santiago del Estero.

Una vida dedicada al folclore y a las tradiciones santiagueñas

Oscar “Lechuga” Umbides fue uno de los integrantes de Los Umbides, una reconocida familia de artistas que llevó el talento santiagueño a escenarios nacionales e internacionales.

Junto a su esposa, Rina Padilla, y sus hijos Oscar “Machy”, Daniel, Benjamín y Gabriel, construyó una propuesta artística que combinaba danza, música, malambo y destrezas con bombos y boleadoras, logrando conquistar al público de diferentes países.

La historia de amor entre Oscar y Rina también estuvo profundamente ligada al folclore. Ambos se conocieron mientras bailaban y representaban a Santiago del Estero en el ballet dirigido por Andrés y Carmen Chazarreta.

A partir de aquella pasión compartida, formaron una familia en la que la música y la danza ocuparon un lugar central, transmitiendo a sus hijos el amor por las raíces culturales de la provincia.

El artista que llevó la cultura santiagueña por el mundo

La trayectoria de Los Umbides trascendió las fronteras argentinas y llegó a escenarios de los cinco continentes.

A lo largo de los años, la familia realizó presentaciones en distintos países de América, Europa, África y Oceanía, además de participar en espectáculos a bordo de cruceros internacionales.

Entre sus experiencias más destacadas se encuentran las actuaciones en cruceros de Disney, donde compartieron el folclore argentino con públicos de diversas nacionalidades.

El grupo también obtuvo importantes reconocimientos en festivales, entre ellos la Consagración del Festival de la Tradición de Añatuya en enero de 2025, consolidando su trayectoria artística.

Dolor por la partida de un referente de la cultura

La muerte de Oscar “Lechuga” Umbides representa una pérdida para el folclore santiagueño, que despide a un artista comprometido con la preservación de las tradiciones y la difusión de la identidad cultural de la provincia.

A través de sus presentaciones, su tarea como profesor y el trabajo artístico desarrollado junto a su familia, dejó una huella en diferentes generaciones de bailarines y amantes de la música tradicional.

Su legado permanecerá vivo en cada escenario recorrido por Los Umbides y en las generaciones que encontraron en su trayectoria una inspiración para mantener vigentes las raíces del folclore santiagueño.