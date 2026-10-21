Dramático incendio en la Costanera: una pareja logró escapar antes de que su auto fuera consumido por las llamas

El vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba por la Costanera, antes de llegar a avenida Solís. Sus ocupantes, de 34 y 31 años, lograron salir a tiempo y resultaron ilesos. Las pérdidas fueron totales.

Hoy 21:47

Un impactante incendio vehicular se registró durante la noche de este miércoles en la ciudad Capital de Santiago del Estero, cuando un automóvil en el que circulaba una pareja se prendió fuego y terminó completamente destruido en cuestión de minutos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19.40, sobre la avenida Costanera, antes de llegar a la intersección con avenida Solís, mientras un hombre de 34 años y una mujer de 31 se desplazaban a bordo del vehículo.

Según se pudo conocer, los ocupantes advirtieron que el automóvil comenzaba a incendiarse mientras circulaban, por lo que el conductor decidió detener inmediatamente la marcha a un costado de la avenida.

Ambos lograron descender a tiempo y ponerse a salvo. Sin embargo, las llamas avanzaron rápidamente y en cuestión de minutos envolvieron por completo el rodado, sin que pudieran hacer nada para evitar su destrucción.

El fuego consumió por completo el automóvil

De acuerdo con la información recabada, la pareja no contaba con un matafuegos al momento del incidente, por lo que no pudo intentar controlar las primeras llamas.

La intensidad del incendio provocó que el fuego se propagara rápidamente por toda la estructura del vehículo, ocasionando pérdidas materiales totales.

Pese a la gravedad de la situación, ninguno de los dos ocupantes sufrió heridas, por lo que el episodio no dejó víctimas ni personas lesionadas.

Tras el siniestro, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para intervenir ante el incendio del automóvil.

También trabajó personal de Criminalística, encargado de realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que serán las pericias las que permitan determinar qué provocó que el vehículo comenzara a incendiarse mientras circulaba.

El episodio dejó una escena impactante sobre la Costanera santiagueña, donde el automóvil quedó completamente destruido, aunque afortunadamente sus dos ocupantes lograron salir ilesos.