Colonia El Simbolar homenajeó a las madres con música, sorteos y actividades para toda la familia

La comunidad de Colonia El Simbolar celebró el Día de la Madre con una jornada de actividades recreativas, espectáculos musicales y sorteos, organizada por la Comisión Municipal a cargo de Valle Pérez.

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El encuentro tuvo lugar en el Complejo Cultural y Recreativo Municipal, donde numerosas familias se reunieron para compartir una celebración que también contó con la participación de feriantes y emprendedores locales.

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Durante la jornada se desarrollaron juegos y sorteos con premios para las madres presentes. La programación incluyó además un espectáculo musical en vivo, que permitió cerrar los festejos con baile y entretenimiento.

La comisionada municipal, Valle Pérez, acompañó las actividades y agradeció a las familias que participaron de la celebración, destacando la importancia de generar propuestas que permitan compartir momentos de recreación y encuentro entre los vecinos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con el mensaje de la jefa comunal, quien hizo extensivo su saludo a las madres que, por diferentes circunstancias, no pudieron participar del festejo y recordó especialmente a aquellas que ya fallecieron.

“A todas las madres de Colonia El Simbolar, a las que estuvieron compartiendo esta hermosa fiesta, a las que no pudieron venir y a aquellas que hoy nos acompañan desde el cielo, les hago llegar mi abrazo más sincero y lleno de amor. Que nunca les falte el reconocimiento, el cariño y la gratitud de sus familias y de toda nuestra comunidad”, expresó Pérez.

En ese sentido, la comisionada destacó el valor de estas celebraciones para la vida comunitaria y el acompañamiento a las familias. “Queremos que las madres de nuestro pueblo tengan su momento para disfrutar, compartir y sentirse reconocidas. Muchas veces son ellas quienes sostienen a sus familias con un esfuerzo enorme, y esta celebración es una manera de agradecerles por todo lo que hacen cada día”, señaló.

Asimismo, Pérez valoró la participación de los emprendedores y feriantes locales, que formaron parte de la propuesta organizada por el municipio.

“Nos alegra que estas actividades también permitan darles participación a nuestros emprendedores. Desde la Comisión Municipal buscamos acompañar a las familias no solamente con obras y servicios, sino también con iniciativas culturales, recreativas y sociales que forman parte de la vida de nuestra comunidad”, sostuvo.

La celebración concluyó con música en vivo y sorteos, en una jornada que reunió a familias de Colonia El Simbolar para homenajear a las madres de la localidad.