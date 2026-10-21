Fuentes recibió en el salón de acuerdos a la comisión directiva del Sindicato de Guardavidas

Durante el encuentro se destacó el trabajo articulado llevado adelante durante las distintas temporadas estivales para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Hoy 22:39

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes del Sindicato Único de Guardavidas y Afines, en la que se destacó el trabajo articulado llevado adelante durante las distintas temporadas estivales para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

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Participaron del encuentro el secretario general, Martín Cabral; la secretaria adjunta, Sabrina Abete; y la vocal, Lourdes Troncoso. También estuvieron presentes el secretario adjunto y el vocal de la Unión de Guardavidas y Afines, Emanuel Santillán y Cristian Deltrozzo, respectivamente. Además, asistieron los secretarios de Coordinación y de Gobierno, Mario Benavente y Walter Medina Salomón, respectivamente.

La comitiva destacó la importancia del diálogo y la colaboración con el municipio para fortalecer las tareas de prevención, seguridad y cuidado de vecinos y visitantes.

Por su parte, la jefa comunal valoró el compromiso y la labor de los guardavidas, fundamentales para colaborar con la seguridad en la ribera del río Dulce.