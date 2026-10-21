Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2026 | 28º
X
Policiales

Allanaron una vivienda en Pozuelos y detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual

El hombre, de 51 años, era requerido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue capturado en el departamento Río Hondo y quedó alojado en una dependencia policial mientras avanzan los trámites para su traslado.

Hoy 23:06
Detenido Río Hondo

Un hombre acusado de abuso sexual fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Pozuelos, departamento Río Hondo. El procedimiento se concretó durante la tarde del lunes, en cumplimiento de una medida judicial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sujeto era requerido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa por un delito contra la integridad sexual. La orden de allanamiento y detención fue tramitada mediante un exhorto expedido por la Justicia porteña y refrendado por el juez de Control y Garantías de la circunscripción de Las Termas de Río Hondo.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se cumplimentan las diligencias procesales necesarias para concretar su traslado a Buenos Aires y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Departamento Robo y Hurto de Las Termas de Río Hondo, con la colaboración de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la detención, el personal actuante se comunicó con el juez y el fiscal coordinador para avanzar con las medidas de rigor.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Denunciaron a un empresario del ámbito local por violencia de género y abuso sexual
  4. 4. Confirman la prisión perpetua para Diego Garzón por el asesinato de Nahiara Gorosito
  5. 5. Se entregó Braian Trejo, el joven acusado de matar a su padre tras una violenta discusión por una moto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT