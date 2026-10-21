Allanaron una vivienda en Pozuelos y detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual

El hombre, de 51 años, era requerido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue capturado en el departamento Río Hondo y quedó alojado en una dependencia policial mientras avanzan los trámites para su traslado.

Hoy 23:06

Un hombre acusado de abuso sexual fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Pozuelos, departamento Río Hondo. El procedimiento se concretó durante la tarde del lunes, en cumplimiento de una medida judicial.

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El sujeto era requerido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa por un delito contra la integridad sexual. La orden de allanamiento y detención fue tramitada mediante un exhorto expedido por la Justicia porteña y refrendado por el juez de Control y Garantías de la circunscripción de Las Termas de Río Hondo.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se cumplimentan las diligencias procesales necesarias para concretar su traslado a Buenos Aires y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Departamento Robo y Hurto de Las Termas de Río Hondo, con la colaboración de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la detención, el personal actuante se comunicó con el juez y el fiscal coordinador para avanzar con las medidas de rigor.