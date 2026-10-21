Lo buscaban por un homicidio en Buenos Aires y lo encontraron en el barrio Inmigrantes

El hombre tenía un pedido de captura por un crimen ocurrido en Tortuguitas en septiembre. Fue localizado mientras circulaba por la vía pública en la ciudad Capital.

Hoy 22:57

Un hombre que era buscado por un homicidio ocurrido en la provincia de Buenos Aires fue detenido en la ciudad Capital, luego de que los investigadores lograran establecer su paradero tras permanecer prófugo desde septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sospechoso fue localizado cuando circulaba por la vía pública en inmediaciones de calle Japón, en el barrio Inmigrantes. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia bonaerense.

El crimen que se le atribuye ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en la localidad de Tortuguitas. De acuerdo con la investigación, la víctima se había presentado en el domicilio del ahora detenido para reclamar una deuda vinculada con un préstamo de dinero.

El encuentro derivó en una discusión que fue escalando en violencia. En esas circunstancias, el sospechoso habría efectuado un disparo con un arma de fuego que provocó la muerte de la víctima y luego se habría dado a la fuga.

Desde entonces, la Justicia y las fuerzas de seguridad procuraban establecer su paradero, hasta que lograron determinar que se encontraba en territorio santiagueño. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras se tramita su traslado a la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones correspondientes.