Nueva York reveló otros 40.000 documentos del atentado a las Torres Gemelas: qué información salió a la luz

A 25 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el alcalde Zohran Mamdani ordenó publicar nuevos archivos relacionados con la calidad del aire y los riesgos sanitarios en la Zona Cero. La documentación reaviva las denuncias sobre información que habría sido ocultada durante décadas.

Hoy 00:52

La ciudad de Nueva York hizo públicos otros 40.000 documentos vinculados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en una nueva medida impulsada por el alcalde Zohran Mamdani para esclarecer las consecuencias sanitarias que dejó la destrucción de las Torres Gemelas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La documentación, difundida este miércoles, se suma a los miles de registros publicados durante septiembre y amplía el acceso a información que permaneció restringida durante 25 años. En total, el archivo público reúne más de 200.000 páginas relacionadas con las condiciones ambientales, los riesgos para la salud y las decisiones adoptadas por las autoridades después de los ataques.

La publicación se concretó tras una extensa disputa judicial impulsada por la organización 9/11 Health Watch, que durante años reclamó conocer qué información tenían las autoridades sobre la contaminación del aire en los alrededores del World Trade Center.

Las advertencias sobre el aire tóxico que habrían sido ocultadas

Uno de los aspectos más sensibles de los documentos está relacionado con los riesgos que enfrentaron los rescatistas, trabajadores y residentes que permanecieron en la Zona Cero durante las semanas y los meses posteriores a los atentados.

Entre los archivos disponibles aparece el denominado Memorando Harding, atribuido a Robert Harding, quien se desempeñaba como vicealcalde de Nueva York en 2001.

El documento advertía internamente sobre los peligros derivados de la exposición a sustancias tóxicas en el área afectada, mientras las autoridades municipales y federales transmitían mensajes de tranquilidad a la población y aseguraban que el aire del Bajo Manhattan era seguro.

También se encuentran disponibles los registros conocidos como la Caja 68, que contienen información sobre las condiciones ambientales posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

Según las denuncias de las organizaciones que representan a los afectados, estos archivos permitirían reconstruir cómo las autoridades manejaron la información sobre la contaminación y si se adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población.

El reclamo de las víctimas y los rescatistas

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que la publicación de los documentos forma parte de un compromiso permanente con las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares.

El funcionario remarcó la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas para quienes sufrieron las consecuencias de los atentados y de la exposición a materiales contaminantes.

Durante años, integrantes de los equipos de emergencia, familiares de víctimas y representantes de organizaciones civiles exigieron la divulgación de estos registros para conocer el verdadero alcance de los riesgos sanitarios.

Por su parte, Benjamin Chevat, director ejecutivo de 9/11 Health Watch, advirtió que la revisión de los primeros documentos publicados permitió identificar situaciones preocupantes.

De acuerdo con su evaluación, incluso después de que se reconocieran los peligros existentes, las autoridades municipales, estatales y federales no modificaron adecuadamente sus procedimientos para proteger a quienes regresaban a sus hogares, escuelas y lugares de trabajo.

También cuestionó las deficiencias en las tareas de limpieza de los edificios que habían quedado expuestos al polvo y a las sustancias liberadas tras los derrumbes.

Publicarán más documentos en los próximos meses

La administración neoyorquina informó que el presupuesto municipal correspondiente al año fiscal 2027 contempla 34 millones de dólares para la creación y el mantenimiento del portal de registros públicos, donde se encuentra disponible la documentación.

La plataforma permite consultar los archivos relacionados con los atentados y las decisiones gubernamentales adoptadas durante los años posteriores.

Además, la divulgación forma parte del acuerdo que permitió poner fin a dos demandas judiciales presentadas por 9/11 Health Watch contra la ciudad de Nueva York.

Mamdani adelantó que continuarán publicándose nuevos documentos durante los próximos meses, con el objetivo de ampliar el acceso a la información y responder a los reclamos de quienes siguen buscando respuestas sobre las consecuencias del 11 de septiembre de 2001.

A un cuarto de siglo de los ataques que cambiaron la historia de Estados Unidos, la aparición de estos registros vuelve a poner bajo la lupa la actuación de las autoridades y las consecuencias que tuvieron sus decisiones sobre la salud de miles de personas.