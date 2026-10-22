Preparan una serie sobre Poison Ivy y Madelaine Petsch se candidateó para interpretarla

La actriz de Riverdale manifestó públicamente su deseo de encarnar a la villana de Batman. El proyecto está en una etapa inicial de desarrollo y todavía no tiene protagonista confirmada.

Hoy 07:49

HBO trabaja en el desarrollo de una serie centrada en Poison Ivy, una de las villanas más reconocidas del universo de Batman. El proyecto cuenta con la participación de Lauren LeFranc, responsable de la serie The Penguin, quien negocia incorporarse como productora.

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En medio de las primeras novedades sobre la producción, Madelaine Petsch, conocida por interpretar a Cheryl Blossom en Riverdale, se postuló públicamente para encarnar al personaje. La actriz expresó en distintas oportunidades su interés en asumir el papel y manifestó que sería un honor interpretarlo.

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Por el momento, sin embargo, no hay negociaciones confirmadas entre Petsch y los responsables de la serie, ni se anunció oficialmente quién dará vida a la villana. La producción tampoco cuenta con una fecha de estreno confirmada y todavía no recibió luz verde definitiva.

Poison Ivy, cuyo nombre real en los cómics es Pamela Isley, es una botánica que desarrolla habilidades vinculadas con las plantas y utiliza toxinas y feromonas para enfrentarse a sus enemigos. A lo largo de su historia editorial, el personaje pasó de ser una antagonista de Batman a convertirse en una figura más compleja, con motivaciones relacionadas con la protección del medioambiente.

La nueva producción se encuentra en una fase temprana y todavía no trascendieron detalles concretos sobre su argumento ni sobre el equipo creativo completo. Según los reportes iniciales, la serie estaría vinculada al universo narrativo de DC Studios, aunque aún no se confirmó oficialmente su encuadre dentro de la franquicia.

Mientras HBO avanza con el proyecto, la candidatura pública de Petsch la posiciona como una de las opciones que los seguidores ya consideran para interpretar a Poison Ivy, aunque cualquier elección de elenco dependerá de futuras decisiones de la producción.