Estados Unidos ordenó evacuar su embajada en Arabia Saudita por la escalada de los ataques hutíes

La medida fue tomada por Donald Trump tras los embates contra aeropuertos y edificios diplomáticos en ese país. Advierten un incremento en los conflictos que afecta a Medio Oriente.

Hoy 08:20

Como consecuencia de la escalada de la violencia que se vive en Arabia Saudita por el conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen, Estados Unidos le ordenó este miércoles a una parte de los empleados de su embajada y a sus familiares abandonar el país árabe. La medida no afecta al personal que se encuentra realizando tareas de emergencia.

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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, precisó que la orden confirmada se circunscribe a Arabia Saudita por el incremento de las hostilidades contra ese territorio.

"Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes", indicó Pigott.

El funcionario argumentó que "la seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo la máxima prioridad". "Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos", remarcó.

Los ataques de los rebeldes hutíes alcanzaron aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas en las últimas semanas, con víctimas entre la población y graves alteraciones en los desplazamientos.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita también difundió una alerta ante la posibilidad de nuevos embates.

La misión advierte de que las hostilidades pueden extenderse rápidamente más allá de las zonas directamente afectadas y recomiendan a sus ciudadanos mantenerse atentos a la evolución de la seguridad en todo el territorio.

Riad afirmó este miércoles haber interceptado seis drones lanzados hacia su territorio, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina, ciudad santa del islam.

Además, el Ministerio de Energía saudita informó que dos personas habían fallecido por la caída de restos tras la interceptación de un dron sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah.

Los hutíes, aliados de Irán, intensificaron sus operaciones contra Arabia Saudita desde comienzos de octubre y apuntaron contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe.

La embajada en Riad había sufrido daños importantes al inicio de la guerra con Irán y operó con personal mínimo durante meses, aunque algunos diplomáticos ya habían regresado a Estados Unidos.

Aunque la salida ordenada se aplica específicamente a Arabia Saudita, las embajadas estadounidenses en otros países del Golfo registrarán cambios temporales de diplomáticos.