Choque entre dos motos en plena avenida Belgrano dejó un joven herido

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en la intersección con calle Andes. La víctima, de 25 años, fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 08:32

Un siniestro vial entre dos motovehículos se registró cerca de las 7 de este jueves en la intersección de avenida Belgrano y calle Andes, en el barrio Centenario.

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De acuerdo con el parte policial, en el lugar colisionaron una Motomel Skua 150, conducida por un joven de 25 años domiciliado en el barrio Huaico Hondo, y una Honda Wave, guiada por una mujer de 38 años, residente en el barrio Tarapaya.

Según manifestó la conductora de la Honda Wave, el impacto se produjo cuando salía de cargar combustible de una estación de servicio ubicada en la zona.

Como consecuencia del choque, el conductor de la Motomel resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Regional por personal del SEASE 107.

En el lugar intervino también personal de la Comisaría Comunitaria N° 5, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.