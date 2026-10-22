Una fotógrafa en el medio de la polémica: escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club

La controversia escaló cuando la fotógrafa Adriana Caballero, cuya imagen habría motivado parte de la decisión del club, rompió el silencio sobre el episodio.

Hoy 09:13

Sportivo Ameliano generó un fuerte repudio entre los trabajadores de prensa paraguaya tras difundir un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos que cubrirán el partido ante Olimpia, programado para el domingo 25 de octubre a las 10:00 en el estadio Ameliano, de la ciudad de Villeta. La controversia escaló cuando la fotógrafa Adriana Caballero, cuya imagen habría motivado parte de la decisión del club, rompió el silencio sobre el episodio.

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El comunicado, difundido por el Departamento de Prensa de la institución en un flyer, solicitaba a los profesionales acreditados vestir con un estilo “sport elegante” durante la cobertura del encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El club, que recibirá al líder del campeonato, justificó la medida con un argumento institucional: “Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas”, expresó la entidad.

El documento incluía indicaciones diferenciadas por género. Para los hombres, el club exigía evitar el uso de shorts durante la cobertura. Para las mujeres, la lista de restricciones era más extensa: no se permitían blusas escotadas, exposición del ombligo ni calzas que no fueran de color negro o azul oscuro.

El flyer también incorporaba imágenes con ejemplos de prendas permitidas y prohibidas, dirigidas de forma específica a quienes trabajan en la cobertura del partido. “Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta”, señalaba la comunicación.

Un panel periodístico analiza la controversia en torno a las normativas de vestimenta implementadas por el club Sportivo Ameliano. La emisión cuenta con la intervención telefónica de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero, mientras en pantalla se muestran registros de su trabajo profesional en recintos deportivos.





El pedido de vestimenta se originó, según se pudo reconstruir, luego de la repercusión de una fotografía de Caballero, que se viralizó en redes sociales mientras trabajaba en la cobertura de un partido con un conjunto deportivo ajustado. La imagen circuló junto a comentarios sobre su vestimenta y derivó en un reclamo directo hacia uno de los medios que la publicó.

Consultada sobre el episodio, la fotógrafa confirmó que una persona identificada como Emiliano se comunicó con el medio para cuestionar la publicación de su imagen. “Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”, relató Caballero.

La profesional explicó además que la queja apuntaba al tratamiento que el medio le dio a su imagen. “Que no era lo correcto hacerme una publicación así, ¿verdad? Y hasta ahí yo manejo esa información de ese medio”, señaló, y aclaró que no tomó ninguna acción adicional tras el reclamo recibido.

La difusión del comunicado provocó cuestionamientos entre los profesionales de prensa, lo que motivó una respuesta pública del presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo. En diálogo con el programa Cardinal Deportivo, el dirigente calificó la medida como una “locura” y remarcó que no contó con su aprobación. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, afirmó, según el registro difundido por RDN.

El código de vestimenta

El presidente agregó que la exigencia no representa los valores que promueve la institución y destacó el trabajo habitual de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubren los partidos del club. “Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”, sostuvo. Finalmente, confirmó que los profesionales de medios “pueden ir como van normalmente” y dejó sin efecto el código de vestimenta difundido por el Departamento de Prensa.

En lo deportivo, Sportivo Ameliano atraviesa una temporada irregular en el Torneo Clausura 2026 en Paraguay. El equipo de Roberto Nanni suma 19 puntos en 15 fechas disputadas, producto de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas. La V Azulada llega al duelo ante Olimpia, único líder del campeonato, luego de igualar 2-2 como visitante frente a Cerro Porteño, en un partido en el que llegó a ganar por dos goles de diferencia antes de la reacción del local.