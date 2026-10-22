Añatuya: una mujer de 73 años murió mientras almorzaba con su familia

La víctima, identificada como Hilda Mónica Leguizamón, se encontraba de visita en la casa de sus familiares. La Fiscalía solicitó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 09:43

Una mujer de 73 años murió mientras almorzaba en una vivienda de la ciudad de Añatuya, en un hecho ocurrido este martes a las 11.50, según informó la Policía.

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La víctima fue identificada como Hilda Mónica Leguizamón, con domicilio en la localidad de Tacañitas, quien se encontraba de visita en la casa de sus familiares, ubicada sobre la calle Fray Mamerto Esquiú, en el barrio La Merced.

De acuerdo con la información policial, la nuera de la mujer la había dejado almorzando mientras salía a realizar unas compras por la zona. Al regresar al inmueble, la encontró tendida e inconsciente, por lo que se solicitó asistencia médica de urgencia.

Personal de salud municipal acudió al lugar, pero solo pudo constatar que la mujer no presentaba signos vitales. La hipótesis inicial es que habría sufrido una asfixia tras atragantarse con la comida, aunque las circunstancias del fallecimiento deberán ser establecidas mediante las pericias correspondientes.

En la causa intervino el fiscal Guillermo Farías, quien solicitó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente las causas de la muerte.