“Argentina, allá vamos”: el mensaje del papa León XIV que renovó la expectativa por su visita

El Pontífice respondió con una sonrisa a una pareja de argentinos recién casados que lo saludó en el Vaticano. Mirá.

Hoy 10:09

“Argentina, allá vamos”. Con esas palabras, el papa León XIV volvió a referirse a su visita al país durante un encuentro con una pareja argentina en la plaza de San Pedro.

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El momento ocurrió durante la audiencia general de ayer, miércoles, cuando Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, una pareja de recién casados que se encontraba de viaje por Italia, pudo acercarse al Pontífice.

“Lo esperamos en Argentina, Papa”, le expresaron. León XIV respondió inmediatamente, con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando repercusión entre los fieles argentinos.

El viaje del Papa a la Argentina

La visita forma parte del viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El gesto adquiere especial relevancia después de la intervención quirúrgica que atravesó el Pontífice, que había generado interrogantes sobre el ritmo de sus próximas actividades internacionales.

Sin embargo, los últimos estudios médicos confirmaron que el adenocarcinoma pulmonar estaba localizado y que, tras la cirugía, no será necesario realizar un tratamiento adicional.

Además, el cirujano que intervino al Papa había señalado que no existían impedimentos clínicos para realizar el viaje a Sudamérica, mientras León XIV continúa retomando progresivamente su agenda.

La frase pronunciada ante los argentinos se suma así a las señales de normalización de sus actividades y vuelve a alimentar la expectativa por una visita que marcará su llegada al país como Pontífice.