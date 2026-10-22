Termas: una nena de 2 años fue derivada al CEPSI por las graves heridas sufridas en choque de motos

El siniestro vial ocurrió en el Acceso Norte. Sufrió un traumatismo de cráneo y lesiones maxilofaciales. La madre, de 25 años, sufrió heridas leves.

Hoy 09:56

Una niña de apenas 2 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido el miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el sector del Acceso Norte de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el parte policial, el siniestro se registró alrededor de las 10:45 y tuvo como protagonistas a un automóvil Ford Ka, conducido por una mujer de 76 años, y una motocicleta Honda Wave en la que circulaban una joven de 25 años y su pequeña hija, identificada como Daina Lazarte.

Según el relato brindado por la conductora del automóvil al personal policial, había detenido la marcha para revisar su vehículo antes de continuar viaje cuando, en esas circunstancias, fue impactada por la motocicleta.

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Tras el choque, ambos rodados presentaban daños visibles. El automóvil tenía averías en la parte trasera y el lateral derecho, mientras que la moto registraba daños en su sector delantero.

Derivada al CEPSI

La niña fue trasladada junto a su madre al Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas, donde recibió asistencia médica. El profesional que la examinó diagnosticó un traumatismo encefalocraneano (TEC), traumatismo maxilofacial y sangrado por las fosas nasales. Además, ingresó en estado de somnolencia.

Ante el cuadro clínico, se le administró medicación por vía endovenosa y se dispuso su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad de Santiago del Estero, para recibir atención de mayor complejidad.

La madre de la pequeña, en tanto, no presentaba lesiones de consideración.

En el caso interviene el fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso que se aguarden nuevas directivas.

La evolución de la pequeña será clave para conocer el alcance de las lesiones sufridas en este siniestro vial.