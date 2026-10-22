La imagen negativa de Milei creció cinco puntos tras la polémica por sus dichos sobre quienes no llegan a fin de mes

Según un informe de la consultora Ad Hoc, el rechazo al Presidente alcanzó el 56% y sus declaraciones generaron el mayor pico de menciones sobre su figura en lo que va de octubre.

Hoy 09:42

La imagen negativa de Javier Milei registró una fuerte suba luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre las personas que aseguran no llegar a fin de mes.

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De acuerdo con un relevamiento de la consultora Ad Hoc, el rechazo al mandatario llegó el martes al 56%, cinco puntos por encima del promedio mensual. El informe señaló que los dichos tuvieron un “impacto negativo”, incrementaron las críticas y elevaron considerablemente el volumen de conversación alrededor del Presidente.

Además, la polémica se convirtió en el tema de mayor conversación asociado a la figura de Milei y provocó el pico mensual de menciones al jefe de Estado en el ecosistema digital y los portales de noticias durante octubre.

Qué dijo Milei sobre quienes no llegan a fin de mes

La controversia se originó luego de que el Presidente cuestionara la expresión utilizada para describir las dificultades económicas de quienes se quedan sin dinero antes de terminar el mes.

“Si vos decís que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó Milei al referirse al tema.

Posteriormente, durante su paso por España, calificó esa afirmación como un “slogan barato para afectar a la emocionalidad” y sostuvo que, cuando existen privaciones económicas, el indicador que debe analizarse es el de pobreza.

Las expresiones rápidamente ganaron repercusión pública y dominaron la conversación digital vinculada al mandatario, escenario que, según Ad Hoc, coincidió con el salto de cinco puntos en la percepción negativa respecto del promedio registrado durante el mes.