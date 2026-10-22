Un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Tragedia en Inglaterra. La organización del evento anunció el fallecimiento de Mateusz Chmura después de colapsar en el escenario. Su esposa emitió un comunicado alternado a la comunidad.

Hoy 09:32

El culturista polaco Mateusz Chmura murió a los 33 años después de desplomarse durante una competencia en Inglaterra, en el marco de las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA) que se celebraron el domingo 18 de octubre en el Centro Internacional de Telford.

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Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium, equivalente a culturismo clásico de peso medio, cuando sufrió una emergencia médica durante las primeras comparativas sobre el escenario. El torneo quedó suspendido mientras el deportista recibía atención, aunque luego se reanudó tras una consulta con los competidores.

La PCA confirmó que Chmura, residente de Wakefield, fue asistido en el lugar y luego trasladado en ambulancia a un hospital, donde falleció. El deportista habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre.

En su comunicado, la Asociación de Cultura Física informó que Chmura “se desplomó en el escenario” durante su participación en las finales británicas. La entidad indicó que recibió atención de paramédicos, de la ambulancia local y del servicio Midlands Air Ambulance antes de su traslado al hospital.

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“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital”, señaló la organización, que expresó sus condolencias a la esposa, familiares, amigos y personas cercanas al competidor.

Según la información difundida por el sitio especializado FrontDouble, un paramédico que estaba entre el público acudió de inmediato al escenario para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. También colaboraron otros asistentes con formación sanitaria, entre ellos dos enfermeras, un médico y un anestesista, además de integrantes de la empresa de análisis de sangre eVal.

El público y los atletas que se encontraban en el auditorio recibieron la orden de desalojar el recinto mientras continuaba la atención médica. De acuerdo con ese reporte, al lugar acudieron dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y un helicóptero medicalizado.

El mismo medio indicó que Chmura recibió reanimación cardiopulmonar en dos oportunidades y que respiraba por sus propios medios, en condición estable, al momento de ser llevado al hospital. Horas más tarde, tras el regreso de los competidores al auditorio, se conoció la noticia de su fallecimiento.

“Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición”, afirmó la asociación a través de un comunicado posterior. Los participantes tuvieron la opción de continuar o no con el programa. La mayoría optó por retomar la competencia, que se desarrolló bajo el impacto de la emergencia ocurrida durante la jornada.

Hasta el momento no trascendieron las causas oficiales de la muerte de Mateusz Chmura. Tampoco existe una explicación médica confirmada sobre el desmayo que sufrió en el escenario. Por ese motivo, no hay elementos públicos que permitan vincular el episodio con una condición de salud determinada o con su preparación para competir.

Chmura había debutado en competencias apenas dos semanas antes de las finales británicas. El 4 de octubre había quedado segundo en el torneo PCA First Timers de Yorkshire. Personas cercanas a él habían comentado su expectativa por competir en el Campeonato Británico de la PCA.

Tras conocerse la muerte del culturista, su esposa, Patrycja, publicó un mensaje para advertir sobre una recaudación de fondos en internet que, según indicó, no fue creada ni autorizada por ella ni por la familia.

“Por favor, no donen”, pidió en la publicación. La mujer sostuvo que la campaña incluía datos que no reconocía como verdaderos y expresó su temor de que se tratara de una estafa. Añadió que cualquier colecta legítima sería comunicada por ella, por familiares directos o mediante un canal oficial y confiable. “Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia”, sentenció.

Patrycja también agradeció las muestras de apoyo recibidas después de la muerte de Chmura. “Estoy pasando por un momento increíblemente doloroso y ahora mismo simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más”, expresó. “Gracias a todos los que le han demostrado a Mateusz y a nuestra familia amor, compasión y apoyo. Cada palabra amable significa más de lo que puedo expresar ahora mismo”, añadió.

El comunicado que publicó su familia en Instagram:

Advertencia importante sobre una recaudación de fondos: por favor, no donen.

Soy la esposa de Mateusz y siento que necesito hacer esta declaración porque ha aparecido una recaudación de fondos en línea que afirma estar juntando dinero para nuestra familia. Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia.

La recaudación de fondos también contiene información que no reconozco como verdadera. No sé nada sobre esta recaudación y estoy genuinamente preocupada de que pueda ser una estafa. Por favor, les ruego que no donen dinero a esta recaudación. Nunca querría que nadie perdiera el dinero que tanto le costó ganar por intentar ayudarnos en un momento tan difícil.

Si alguna vez se organiza una recaudación de fondos legítima, será compartida directamente por mí, mi familia o a través de un canal oficial y de confianza. Hasta entonces, por favor no confíen ni donen a ninguna recaudación de fondos que afirme ayudarnos a menos que haya sido confirmada por mí o por mi familia.

También quiero agradecer a cada una de las personas que se han puesto en contacto, han dejado un comentario, han enviado un mensaje o simplemente se han tomado un momento para pensar en Mateusz. Estoy leyendo cada uno de los comentarios y no sé cómo empezar a explicar cuánto significa su amabilidad para mí.

Estoy pasando por algo increíblemente doloroso y en este momento simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más. Por favor, comprendan si no puedo responder a sus mensajes. No significa que no los haya visto o que no los aprecie. Leo sus palabras y estoy profundamente agradecida por cada una de ellas.

Gracias a todos los que han mostrado amor, compasión y apoyo a Mateusz y a nuestra familia. Cada palabra de aliento significa más de lo que puedo expresar ahora mismo.

Por favor, compartan esta publicación para ayudar a advertir a los demás. No quiero que nadie sea engañado o pierda dinero debido a una recaudación de fondos que no he autorizado.

Gracias desde el fondo de mi corazón.

El comunicado de PCA 2026

Con profunda tristeza, les comunicamos el fallecimiento de Mateusz Chmura, de 33 años y residente de Wakefield.

Mateusz competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium de las Finales Británicas de la PCA en el Centro Internacional de Telford el domingo 18 de octubre.

Nuestras más sinceras condolencias a su esposa, familia, amigos y a todos los que lo conocieron y amaron.

Durante su participación, Mateusz se desplomó en el escenario. Fue atendido en el lugar por paramédicos, el equipo de ambulancia local y el equipo de Midlands Air Ambulance, antes de ser trasladado en ambulancia al hospital.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital.

El evento se suspendió mientras Mateusz recibía atención médica. Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición.

Nuestro más sincero agradecimiento al personal médico presente, a los profesionales sanitarios del público que se ofrecieron a ayudar, a Midlands Air Ambulance y al personal del hospital por todo lo que hicieron por Mateusz.

A todos los demás que ayudaron de alguna manera, gracias. Su esfuerzo no será olvidado.También agradecemos al personal del Centro Internacional Telford, a nuestros voluntarios y a los competidores por el apoyo mutuo que brindaron.

Solicitamos que se respete la privacidad de sus seres queridos en este momento tan difícil. Lo sucedido fue profundamente angustioso para todos los presentes, y es completamente normal estar lidiando con ello. Por favor, no lo afronten solos.