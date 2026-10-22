Los amantes del comic y el terror tienen una cita con Clayface en Cine Sunstar

La propuesta de DC Studios es el plato fuerte de los estrenos de esta semana. Además, llegan Terror en el Amazonas, la cinta argentina ¿Querés ser mi hijo? y la animación Heidi: El rescate del lince.

Hoy 09:18

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, la novedad saliente es la nueva propuesta de DC Studios, Clayface, película basada en uno de los más temibles villanos de Batman que en este caso será encarnado por Tom Rhys Harries.

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Pero además, llegan la cinta Terror en el Amazonas, la comedia argentina ¿Querés ser mi hijo? con la actuación de Wanda Nara y la animación Heidi: El rescate del lince.

Clayface . El meteórico ascenso de Matt Hagen de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe criminal local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que milagrosamente le devuelve su aspecto original... pero que también altera inesperadamente su percepción de la realidad, precipitándolo por una senda destructiva de venganza obsesiva.

Terror en el Amazonas . Un grupo de médicos se interna en la selva amazónica para realizar una misión humanitaria, pero su llegada altera el equilibrio de un territorio donde la naturaleza aún guarda secretos imposibles de controlar. Pronto descubrirán que no están solos: una criatura ancestral, conocida como la Boiúna, emerge para reclamar su dominio. Atrapados entre la selva, el río y un depredador que domina ambos mundos, deberán luchar por sobrevivir en un lugar donde la línea entre cazador y presa desaparece.

¿Querés ser mi hijo? Lucía, una mujer de 42 años, queda soltera y sin trabajo tras descubrir la infidelidad de su pareja. Para conseguir el empleo que siempre soñó, miente en una entrevista y asegura tener un hijo de 22 años. Desesperada, convence a su vecino Javier, un joven fiestero de esa edad, de hacerse pasar por su hijo. Pero el engaño dará lugar a un romance inesperado que llevará a ambos a cuestionar sus deseos, sus sueños y la diferencia de edad que los separa.