María O’Donnell se llevó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026

La periodista recordó sus primeros vínculos con la radio junto a Marcelo Palacios, con quien trabajó en Radio Mitre en el programa de Jorge Ginzburg, donde también participaba Ernestina Pais.

Hoy 08:46

Al cabo de una ceremonia que reconoció las mejores labores en el universo radial, entre conductores, columnistas, movileros y programas, Luis Novaresio y Luciana Rubinska anunciaron quién recibiría la estatuilla dorada. Tras unos segundos de suspenso, el nombre de María O’Donnell irrumpió en la escena y recibió el Martín Fierro de Oro de Radio 2026, entre los aplausos de los presentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al recibir la estatuilla, O’Donnell expresó su sorpresa y convocó a sus compañeros a acompañarla en el escenario. “Ay, ay, qué emoción tan inesperada. No saben lo que se los agradezco. Mis compañeros, que no quieren subir conmigo, ¿pueden subir conmigo?”, dijo.

La periodista recordó sus primeros vínculos con la radio junto a Marcelo Palacios, con quien trabajó en Radio Mitre en el programa de Jorge Ginzburg, donde también participaba Ernestina Pais. “No saben lo que les agradezco el homenaje que le hicieron esta noche a Ernestina. Ernestina amaba la radio, era su medio favorito por lejos”, afirmó.

También agradeció a quienes la eligieron y a Infobae por la transmisión de la ceremonia. Luego evocó su formación en diversas redacciones, además de su experiencia junto a Magdalena Ruiz Guiñazú. “Cuando fui mamá, era una época en la que el periodismo gráfico era bastante incompatible con la maternidad y me mudé a la radio como mi casa principal”, relató.

“En la radio me terminé enamorando perdidamente de este medio tan noble”, sostuvo O’Donnell. En ese tramo, se refirió a la incertidumbre laboral que atraviesan los trabajadores del sector y agradeció a los operadores y a quienes trabajan detrás de cada emisión. También recordó una frase de Ruiz Guiñazú cuando ganó su primer Martín Fierro: “Te felicito por el primero”.

La conductora mencionó a Jorge Lanata, a quien atribuyó su primera oportunidad en radio; a Ernesto Tenembaum, que le abrió las puertas de Radio con Vos cuando se quedó sin trabajo; y a Andy Kusnetzoff, quien la llevó a Metro. También destacó el respaldo de Andrés Pandiella, primero en Metro y luego en Urbana Play.

O’Donnell señaló que le costó conseguir un programa de primera mañana y planteó que las voces que opinan sobre política y economía en radio y televisión siguen siendo mayoritariamente masculinas. “Nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar también. Y yo sé que Pandiella, Andrés, peleó por dármelo”, expresó.

La ganadora agradeció a Martín Cueller, Majo y al equipo de De acá en más, que está próximo a cumplir diez años en Urbana Play. Nombró a Guido Bercovich, David Cayón, Martín Fernández Madero, Rolo, Juli Rojo y Leo Pilou, además de la producción, los técnicos y el resto de los trabajadores del programa.

“Nos levantamos muy temprano, hacemos esto con mucho amor, amamos la radio, cuidamos la palabra, cuidamos las formas”, señaló. En referencia al debate público, añadió: “En un momento en el cual la palabra está muy maltratada, el periodismo está maltratado, nosotros lo hacemos con amor, lo hacemos con cuidado”.

En el cierre, destacó el vínculo de intimidad que construye el medio con su público. “La radio todavía tiene ese ámbito de intimidad donde somos muchos, pero hay una conversación y una confianza que todos ustedes depositan en nosotros cada día que prenden la radio y nos eligen”, afirmó.

O’Donnell volvió sobre la exigencia de conducir un ciclo de primera mañana y la vinculó con una enseñanza de Ruiz Guiñazú. “Suena el despertador antes de las cinco de la mañana y necesariamente la pasás mal, pero después sos feliz. Somos felices haciendo radio, haciendo periodismo”, dijo. Luego definió el enfoque de su trabajo: “Un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia, sino a una conversación”.

La periodista ya había subido al escenario para recibir el premio a Labor periodística femenina por su trabajo al frente de De acá en más, el ciclo de Urbana Play. La terna incluyó a Nuria Am, por su programa en Radio Del Plata, y a Rosario Ayerdi, por De vuelta, de Radio 10.

Durante su discurso, O’Donnell agradeció a su equipo y se refirió a las exigencias de un programa de primera mañana, cuya jornada comienza antes de las cinco. También mencionó a Urbana Play, a Maggio y Echeverría y a Daniela, a quien le atribuyó la oportunidad de incorporarse al proyecto.

La conductora retomó una reflexión que, según recordó, ya había planteado en la entrega anterior. Señaló que la palabra, una herramienta central del periodismo, está “muy degradada” y “muy maltratada”, y advirtió que el problema va más allá de las formas de expresión. En ese marco, cuestionó las manifestaciones de discriminación e intolerancia en el debate público.

La entrega se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, con organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y producción de Red Cube. Luciana Rubinska y Luis Novaresio condujeron la ceremonia, que se transmitió en vivo por Infobae.

Los premios distinguieron la producción radial de 2025 en AM y FM y repartieron estatuillas en 32 categorías, además de reconocimientos a la trayectoria, homenajes y los premios de oro. Paula Varela y Guido Záffora estuvieron a cargo de la cobertura de la alfombra roja, por la que pasaron figuras de la radiofonía argentina.

Al inicio de la gala, el presidente de APTRA, Luis Ventura, defendió la decisión de separar los premios de radio de los de televisión. “Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio”, afirmó. Luego cerró su intervención con una defensa del medio: “¿Quién dijo que la radio estaba muerta? [...] ¡Aguante la radio!”.