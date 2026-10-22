"Un informe de la UBA reveló que el 63% de los argentinos está poco o nada interesado en la política"

En su columna de este jueves en Radio Panorama, Osvaldo Granados analizó un informe de la UBA y advirtió sobre el desencanto social con la dirigencia política, en un contexto de estancamiento económico.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este jueves en Radio Panorama el desinterés de una parte importante de la sociedad argentina por la política, a partir de un informe del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que señala que el 63% de los argentinos está poco o nada interesado en la política.

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Durante su columna, el periodista vinculó este fenómeno con el clima de confrontación entre dirigentes y las dificultades económicas que atraviesa buena parte de la población. Según planteó, mientras algunos sectores registran un buen desempeño, otros continúan rezagados y enfrentan complicaciones para sostener su nivel de vida.

“La economía está empantanada, subió en agosto casi nada. Hay sectores a los que les va bárbaro y el resto, para abajo”, sostuvo Granados. En ese sentido, consideró que algunas reacciones y exabruptos políticos contribuyen a que la actividad económica no termine de arrancar y señaló que el malestar social también está relacionado con esa situación.

El columnista mencionó, además, que los salarios registrados le ganaron a la inflación durante tres períodos consecutivos, aunque remarcó que ese dato debe analizarse en un escenario en el que persisten las dificultades económicas para amplios sectores.

El hartazgo frente a la confrontación política

Granados también hizo referencia a declaraciones del conductor Mario Pergolini, quien había manifestado en una entrevista que los insultos del presidente Javier Milei no le interesaban y que, a su entender, tampoco le importaban al 80% de la población. Frente a esa afirmación, el periodista reveló los datos del informe de la UBA, que reflejan un desinterés más amplio por la actividad política.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la columna, el 42% de los argentinos no simpatiza ni se identifica con ningún partido político. Para Granados, estos indicadores muestran una sociedad cansada de las disputas y de los mensajes contradictorios de la dirigencia.

“Están hartos de la confrontación, todo es contradictorio y esta situación pasa también en Europa”, afirmó. También advirtió sobre el vínculo de los jóvenes con la información política: según los datos que citó, entre las personas de 15 a 24 años, apenas uno de cada diez se informa a través de noticias en formato virtual.

A partir de ese escenario, el periodista planteó un interrogante sobre el alcance de los discursos políticos tradicionales: “Entonces, ¿a quién le hablan los políticos cuando salen en televisión?”.

Granados consideró que el hecho de que una mayoría manifieste escaso o nulo interés por la política debería ser motivo de reflexión para la dirigencia. “Que el 63% le importe un bledo, es para pensar, porque todo esto puede saltar para cualquier lado”, advirtió.

Finalmente, relacionó este desencanto con el fenómeno que llevó a Milei a la Presidencia, al señalar que el mandatario logró capitalizar el rechazo a la política tradicional. “Con la antipolítica ganó Milei, era algo nuevo y lo votaron”, expresó.

Sin embargo, consideró que la confrontación y los insultos de uno y otro lado ya no alcanzan para convencer a la sociedad, cuyos principales intereses pasan por resolver las necesidades cotidianas.

“Cada uno intenta llegar a fin de mes como puede, están interesados en llegar a fin de mes y en vivir un poco mejor”, concluyó.