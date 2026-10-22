El cielo se oscurece en Añatuya: tormentas eléctricas a la vista hoy Jueves 22 de octubre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un clima inestable con tormentas eléctricas en las cercanías. Se espera una variabilidad en las temperaturas durante los próximos días.

Hoy 08:22

En el día de hoy, los añatuyenses se enfrentarán a tormentas eléctricas en las cercanías, lo que genera un ambiente de incertidumbre. La temperatura actual es de 21.5 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 22.2 °C, lo que sugiere un clima caluroso y húmedo.

La humedad en la ciudad es del 95%, lo que contribuye a una sensación de bochorno. Los vientos soplan a 16.9 km/h desde el este, aunque su impacto en la temperatura parece ser mínimo en este momento.

Para hoy, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 20.6 °C y la máxima alcanzará los 31.4 °C. Estas condiciones marcan una jornada complicada para quienes deban salir, ya que las tormentas podrían generar inconvenientes.

De cara al mañana, los añatuyenses experimentarán llovizna ligera, con temperaturas que oscilarán entre 19.7 °C y 23.7 °C. Esta situación continuará afectando el ambiente, manteniendo la humedad elevada y el clima fresco.

Finalmente, para el 24 de octubre, se espera un cielo cubierto, con temperaturas mínimas de 17.4 °C y máximas de 21.4 °C. Los habitantes de Añatuya deben estar atentos a los cambios climáticos y prepararse para un fin de semana con condiciones variables.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.