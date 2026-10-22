Clima en Termas de Río Hondo: temperaturas frescas y lluvias a la vista para hoy Jueves 22 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan un día nublado con temperaturas agradables. Se anticipa un cambio hacia la lluvia en los próximos días.

Hoy 08:01

Este Jueves 22 de octubre de 2026, Termas de Río Hondo se encuentra bajo un cielo nublado, con una temperatura actual de 19.7 °C y una sensación térmica de 21.1 °C. Los termenses pueden esperar un día sin lluvias, pero con una alta humedad del 86% que genera una sensación de bochorno.

Con el viento soplando a 5.4 km/h desde el sur-suroeste, la atmósfera en la ciudad se siente un poco más cálida. Para hoy, se pronostica que la temperatura mínima será de 18.7 °C y la máxima alcanzará los 29.4 °C, lo que permitirá que los termenses disfruten de una tarde más cálida, aunque con cielos cubiertos.

De acuerdo con los pronósticos, el clima cambiará en las próximas horas. Para el día de mañana, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 18.6 °C y los 24.6 °C. Esto marcará un contraste significativo con el clima de hoy.

El sábado, la situación no mejorará mucho, ya que se espera llovizna ligera con mínimas de 14.7 °C y máximas de 21.2 °C. Los termenses deberán estar preparados para un fin de semana húmedo y fresco.

En resumen, hoy los habitantes de Termas de Río Hondo pueden disfrutar de temperaturas agradables, pero deben estar atentos a la llegada de lluvias y cambios de temperatura en los próximos días: mínimas de 18.7 °C y máximas de 29.4 °C para hoy, y lluvias previstas para mañana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.