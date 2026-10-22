Clima en La Banda: un día cubierto y cálido hoy Jueves 22 de octubre de 2026

La Banda, Santiago del Estero, vivirá un día cubierto con temperaturas que alcanzarán los 32.9 °C. A continuación, el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto, con una temperatura actual de 20.6 °C y una sensación térmica de 21.7 °C. La humedad es del 88%, lo que contribuye a una sensación de calidez en el ambiente.

Durante el día, los bandeños podrán esperar un incremento significativo en las temperaturas, alcanzando una máxima de 32.9 °C. Esta variación en el clima es habitual para esta época del año en la región.

Para mañana, el pronóstico indica que el día también será cubierto, con una mínima de 20.5 °C y una máxima que no superará los 26.9 °C. Esto marcará un leve descenso en las temperaturas, ofreciendo un alivio a los habitantes.

El sábado, el clima en La Banda continuará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.1 °C de mínima y los 22.9 °C de máxima. Los bandeños deberán prepararse para un fin de semana más fresco en comparación con el día de hoy.

En resumen, hoy se espera un clima cálido y cubierto en La Banda, con la temperatura máxima alcanzando los 32.9 °C y una mínima de 20.6 °C. Para los próximos días, el pronóstico sugiere temperaturas más bajas, con mínimas de 20.5 °C y 17.1 °C y máximas de 26.9 °C y 22.9 °C.

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