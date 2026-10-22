Diputados frenó el proyecto sobre Endeudamiento Familiar y lo devolvió a comisión

Tras más de 15 horas de sesión, el oficialismo consiguió que las iniciativas regresaran a comisión sin una fecha definida para retomar su tratamiento. La moción se aprobó por 121 votos contra 117, con cinco abstenciones.

Hoy 08:18

La Cámara de Diputados cerró una extensa y tensa sesión sin aprobar ninguna de las propuestas destinadas a abordar el endeudamiento de las familias, luego de que el oficialismo impulsara el regreso de los proyectos a comisión.

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La moción fue presentada durante la madrugada por la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, cuando quedó en evidencia que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para sancionar su propio dictamen. Finalmente, el planteo se impuso por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones.

El expediente volverá ahora a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, aunque sin una fecha establecida para un nuevo tratamiento. Ese punto generó fuertes cuestionamientos de los bloques opositores, que advirtieron que las iniciativas podrían quedar paralizadas.

Qué proponía el oficialismo

El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR tenía como eje la transparencia crediticia y la educación financiera.

La propuesta establecía mayores obligaciones de información para bancos y entidades financieras, incluyendo el detalle del monto financiado, las tasas, las cuotas, las comisiones y el costo total que debería afrontar el usuario.

También incorporaba mayores controles para los préstamos contratados de manera digital, como mecanismos reforzados de autenticación y validación de identidad.

Sin embargo, no contemplaba topes a las tasas de interés ni planes obligatorios de refinanciación para quienes ya se encuentran en situación de mora.

La propuesta de la oposición

Por otro lado, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas impulsaban un esquema de emergencia por 180 días con herramientas específicas para las personas endeudadas.

La iniciativa contemplaba un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, destinado a quienes tuvieran una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales.

Además, establecía que las cuotas no podían superar el 30% de los ingresos del deudor y proponía la eliminación de los intereses punitorios para quienes ingresaran al régimen.

Otro dictamen planteaba una emergencia por un año y límites más estrictos a las tasas de interés, además de la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal.

Cruces y acusaciones en el cierre

La decisión de enviar nuevamente los proyectos a comisión provocó fuertes cruces en el recinto, especialmente porque la moción no incluyó una fecha límite para volver a tratarlos.

Desde la oposición cuestionaron la maniobra y acusaron al oficialismo de intentar “cajonear” las iniciativas, mientras que desde La Libertad Avanza defendieron la necesidad de seguir trabajando para alcanzar consensos.

Con la votación, no se aprobó ningún nuevo mecanismo de refinanciación, reducción de intereses ni alivio extraordinario para las familias endeudadas, y la discusión continuará ahora en comisión sin una fecha confirmada para regresar al recinto.