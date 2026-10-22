Lea Michele regresará para el reboot de la emblemática Glee

La actriz volverá a la comedia musical creada por Ryan Murphy, que prepara su regreso en Disney+ y Hulu. Otros integrantes del elenco original también dieron señales de su participación.

Hoy 07:56

Lea Michele regresará a Glee para retomar el papel que impulsó su carrera televisiva en el reboot de la popular serie musical creada por Ryan Murphy. La información fue confirmada por Variety a partir de fuentes vinculadas con el proyecto, que todavía se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.

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“Está dentro”, aseguró una de las fuentes consultadas por la publicación. Otra señaló que aún quedan aspectos por definir, aunque destacó el entusiasmo por volver a reunir al elenco.

Por el momento, los representantes de Michele y Murphy no hicieron comentarios oficiales. Sin embargo, Heather Morris, quien interpretó a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, recordado por su papel de Sam Evans, publicaron mensajes en redes sociales que parecen anticipar también sus regresos.

Murphy confirmó recientemente que escribió un guion para la nueva versión junto con sus colaboradores habituales, Brad Falchuk e Ian Brennan. En una entrevista con Entertainment Tonight, explicó que ya se había comunicado con alrededor de diez integrantes del elenco original y que todos habían mostrado entusiasmo por la propuesta, aunque también plantearon preguntas sobre el proyecto.

El regreso de una serie emblemática

Michele protagonizó las seis temporadas originales de Glee, emitidas por Fox entre 2009 y 2015. Su personaje era una estudiante ambiciosa y talentosa que soñaba con triunfar en Broadway y que, en su búsqueda del éxito, muchas veces entraba en conflicto con sus compañeros del club de canto de la escuela secundaria McKinley.

La historia también exploró su relación intermitente con Finn Hudson, el jugador de fútbol americano interpretado por Cory Monteith, quien fue pareja de Michele en la vida real y murió en 2013.

Antes de alcanzar la popularidad televisiva, Michele ya tenía una trayectoria en Broadway, con participaciones en musicales como Los miserables, Ragtime, El violinista en el tejado y Spring Awakening, donde compartió escenario con Jonathan Groff.

Después de Glee, participó en distintos proyectos de cine y televisión, entre ellos Scream Queens, otra producción de Murphy. En 2022, volvió a ocupar un lugar destacado en la escena teatral al incorporarse a la reposición de Funny Girl en Broadway, donde interpretó a Fanny Brice. Su actuación recibió elogios y generó paralelismos con su personaje de Glee, quien durante años había soñado con conseguir ese mismo papel dentro de la ficción.

Por su trabajo en Glee, Michele obtuvo una nominación al Emmy y dos a los Globos de Oro.

La actriz había expresado semanas atrás su disposición a participar en una nueva versión de la serie. “Amo Glee. Siempre amaré Glee”, declaró a E! News. También destacó el vínculo que mantiene con Murphy y afirmó que lo seguiría adonde fuera.

El final de la serie original, emitido el 20 de marzo de 2015, mostró a su personaje convertido en ganadora del premio Tony, casada con Jesse St. James —interpretado por Groff— y madre sustituta de Kurt Hummel y Blaine Anderson, los personajes de Chris Colfer y Darren Criss.

Aunque el regreso de Michele ya fue confirmado por fuentes consultadas por Variety, todavía no se anunciaron la fecha de estreno ni los detalles completos del elenco y la trama del reboot.