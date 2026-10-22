Nueva baja en el Gobierno de Milei: renunció Daniel González, un funcionario clave del equipo de Caputo

El secretario de Coordinación de Energía y Minería dejó su cargo en el Ministerio de Economía. El ex CEO de YPF había asumido en agosto de 2024 y tenía bajo su órbita dos sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.

Hoy 20:20

El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva baja en su equipo económico tras conocerse este jueves la renuncia de Daniel González, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo.

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La salida del funcionario representa un cambio significativo dentro de la estructura del Palacio de Hacienda, debido a que González tenía a su cargo la coordinación de dos áreas consideradas estratégicas para la economía argentina: la energía y la minería.

El economista y exdirectivo de YPF había llegado a la administración nacional en 2024, convocado por Caputo para fortalecer la articulación entre las distintas dependencias vinculadas con los recursos naturales y las inversiones productivas.

Quién es Daniel González y cuál era su función en el Gobierno

Daniel González es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético y empresarial. Antes de incorporarse al Gobierno nacional, se desempeñó como CEO de YPF y también ocupó el cargo de director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Su designación como secretario de Coordinación de Energía y Minería fue oficializada mediante el Decreto 811/2024, con vigencia desde el 28 de agosto de ese año.

Desde ese puesto, González supervisaba y articulaba las políticas vinculadas con el desarrollo energético y minero, trabajando junto con las secretarías específicas de ambas áreas.

Su incorporación había formado parte de una reorganización impulsada por Luis Caputo para mejorar la coordinación interna del Ministerio de Economía, que concentró numerosas dependencias estratégicas durante la gestión de Javier Milei.

Un área estratégica para las inversiones y el crecimiento económico

Durante su gestión, González participó en el seguimiento de proyectos energéticos y mineros, así como en el análisis de iniciativas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También intervino en discusiones relacionadas con el funcionamiento del sistema eléctrico, la política energética nacional y el desarrollo de proyectos destinados a incrementar las exportaciones.

La explotación de los recursos de Vaca Muerta y el crecimiento de la actividad minera forman parte de los principales ejes de la estrategia económica del Gobierno, que busca ampliar el ingreso de divisas a través de las exportaciones y las inversiones privadas.

En ese contexto, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería cumplía una función relevante en la articulación de las decisiones vinculadas con ambos sectores.

Expectativa por su reemplazo

La salida de González abre una nueva etapa dentro del esquema de conducción de las áreas energéticas y mineras del Ministerio de Economía.

Hasta el momento, no se informó oficialmente quién ocupará el puesto que deja vacante, mientras se esperan definiciones sobre la continuidad de la estructura de coordinación.

La renuncia se produce en un momento en el que el Gobierno nacional mantiene a la energía y la minería entre sus principales apuestas para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y fortalecer el ingreso de dólares a la economía argentina.