Paridad absoluta entre Lula y Flávio Bolsonaro en una encuesta clave antes del balotaje

El relevamiento de Datafolha, uno de los principales institutos de investigación y opinión pública de Brasil, registró un empate del 50% de los votos válidos para ambos candidatos. En la encuesta anterior, Flávio Bolsonaro tenía dos puntos de ventaja sobre Lula da Silva.

Hoy 20:28

El resultado representa un cambio respecto de las primeras mediciones de la segunda vuelta. En el sondeo publicado el 8 de octubre, Flávio Bolsonaro tenía una ventaja de cuatro puntos sobre Lula, con el 52% frente al 48% de los votos válidos. Una semana después, la diferencia se había reducido a dos puntos, con el 51% para el senador y el 49% para el presidente. Ahora, ambos aparecen igualados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En cuanto a la intención de voto total, que incluye a quienes votarían en blanco o anularían su sufragio y a los indecisos, Flávio Bolsonaro reúne el 47%, mientras que Lula da Silva alcanza el 46%. Otro 5% afirmó que votaría en blanco o nulo y el 2% todavía no definió su elección.

La encuesta fue realizada entre el 20 y el 22 de octubre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Por eso, el resultado debe interpretarse como un empate técnico: los números reflejan la intención de voto durante el período del relevamiento, pero no permiten anticipar con certeza el resultado de las urnas.

Cómo llegan al balotaje

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45,16%. La diferencia inicial favoreció al senador, que llegó a la instancia definitiva con una ventaja de casi dos puntos porcentuales.

Con ese antecedente, las dos campañas buscan sumar apoyos en los últimos días de competencia. El oficialismo apunta a recuperar respaldo entre los sectores que se alejaron de Lula en la primera vuelta, mientras que el espacio opositor intenta consolidar la ventaja que consiguió en esa instancia.

El comportamiento de los votantes que no participaron de la primera vuelta también es un factor relevante. Según el análisis publicado por Folha de S.Paulo, la abstención superó el 21% el 4 de octubre, por lo que ambos sectores tienen incentivos para movilizar a quienes todavía no acudieron a las urnas.

El último debate antes de las elecciones

La recta final de la campaña tendrá este viernes 23 de octubre un nuevo capítulo con el debate presidencial organizado por TV Globo, previsto para las 21.20, hora de Brasilia. Será el último enfrentamiento televisivo entre Lula y Flávio Bolsonaro antes de la votación del domingo 25.

El debate llega después de un primer encuentro televisivo marcado por fuertes cruces entre los candidatos y sus respectivos equipos. En esta oportunidad, ambos buscarán defender sus propuestas y convencer a los electores que todavía mantienen dudas sobre su voto.

La campaña también estuvo atravesada por acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre el papel de las redes sociales y la influencia extranjera en la disputa. En ese contexto, el oficialismo difundió mensajes dirigidos a votantes de derecha que rechazan las posiciones más extremas del bolsonarismo, mientras que el espacio opositor intensificó sus críticas a la gestión de Lula.

Con la elección a pocos días de definirse, la última encuesta de Datafolha muestra una disputa sin diferencias entre los dos candidatos en el cálculo de votos válidos. El resultado definitivo se conocerá el domingo, cuando los brasileños regresen a las urnas para elegir a su próximo presidente.