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La Municipalidad inaugurará este viernes el alumbrado Led de calle Chaco

La obra incorpora tecnología de telegestión que permite monitorear de manera remota el funcionamiento del alumbrado público y detectar fallas en tiempo real.

Hoy 20:19
alumbrado Led

La Municipalidad de la Capital inaugurará este viernes 23, a las 19.30 horas, la obra de iluminación de la calle Chaco, en el tramo comprendido entre Defensa y Absalón Rojas.

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Se trata de un sistema innovador que, a través de dispositivos electrónicos, permite identificar posibles fallas y enviar alertas mediante mensajes a los teléfonos celulares de los destinatarios, así como también al centro de monitoreo. Esto facilita una respuesta más rápida y eficiente por parte de los equipos operativos.

Cabe destacar que esta obra se suma a los trabajos de iluminación realizados oportunamente en las calles Roca, Chacabuco y Arenales. En conjunto, estas intervenciones representan la incorporación de 5.500 metros de nueva iluminación, equivalentes a 55 cuadras.

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