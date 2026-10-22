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Una mujer de 56 años murió tras derrapar con su moto en la Av. Circunvalación

El accidente fatal se produjo en la intersección con Av. Libertad. La víctima sufrió graves heridas, fue trasladada al Hospital Regional y falleció horas después.

Hoy 12:04

Una mujer de 56 años murió luego de protagonizar un violento siniestro vial en la intersección de Av. Circunvalación y Libertad, en el barrio Industria.

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La víctima fue identificada como Sara Ruth Lucena, quien circulaba a bordo de una Honda Wave 110 cc cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 del miércoles. Tras la caída, la mujer sufrió graves lesiones en el rostro y una importante pérdida de sangre.

Personal de emergencias la trasladó de inmediato al Hospital Regional, donde ingresó al sector de Shock Room en estado crítico.

Los médicos constataron que presentaba un traumatismo encefalocraneano grave, pérdida de conocimiento y politraumatismos, por lo que quedó internada bajo estricta vigilancia.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, su cuadro no logró revertirse y cerca de las 23.20 se confirmó su fallecimiento.

En el lugar del accidente trabajó personal de Comisaría Décima junto a División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el derrape.

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