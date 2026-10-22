Incertidumbre financiera: el riesgo país vuelve a trepar y supera los 700 puntos

Caen los bonos argentinos en Wall Street en medio de un clima desfavorable en los mercados globales. Retroceden las acciones y el dólar cotiza a $1.550.

Hoy 11:30

El riesgo país volvió a superar los 700 puntos este jueves en medio de un clima financiero global tenso, con bajas generalizadas en los principales mercados del mundo.

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El indicador que elabora JP Morgan había cerrado a 674 unidades el miércoles en una jornada de estabilidad. Pero en las primeras horas de operaciones de este jueves volvió a trepar por una caída en las cotizaciones de los bonos argentinos que se negocian en Wall Street.

Para los analistas, una parte de la explicación sobre la baja en los títulos soberanos argentinos está relacionado también a factores locales, más allá del contexto internacional. El dato de actividad económica de agosto, que fue peor a lo esperado, parece haber influido en el precio de los bonos.

"¿Qué llevó a los Globales a desacoplarse y cerrar el miércoles en baja? El foco estuvo en el plano local: el débil dato de actividad", planteó Portfolio Personal Inversiones esta mañana.

"El rebote insuficiente refuerza la perspectiva de una recesión técnica en el tercer trimestre y suma un desafío a la historia de crédito: una economía con menor dinamismo dificulta la recuperación de la recaudación y exige un mayor esfuerzo para sostener el ancla fiscal, clave para los soberanos", analizaron.

Por su parte, desde Cohen Aliados Financieros consideraron: "En Argentina, la actividad perdió impulso y el riesgo país sigue elevado, dificultando el acceso al financiamiento externo. La acumulación de reservas del BCRA cobra mayor relevancia para sostener la estabilidad financiera".