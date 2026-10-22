La fiscalía pidió prisión preventiva para los últimos dos detenidos por el desfalco en Fürth Automotores

Se trata de Analía Montoya, exempleada del área de gestoría, y Diego Spertino, exvendedor de la firma. La causa investiga maniobras que habrían provocado un perjuicio económico superior a los $6.000 millones.

Hoy 11:40

La investigación por el presunto desfalco millonario en Fürth Automotores sumó una nueva instancia judicial este jueves, luego de que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva para los últimos dos detenidos en el expediente: Analía Montoya y Diego Spertino.

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Ambos están acusados de haber participado presuntamente en las maniobras que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los $6.000 millones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Montoya, quien se desempeñaba en el área de gestoría, habría manipulado remitos provisorios para desviar pagos sin que quedaran registrados en el sistema de la empresa.

Por su parte, Spertino, exvendedor de la firma, habría captado clientes y recibido dinero que posteriormente canalizaba hacia otros imputados. Estas sospechas forman parte de una investigación que incluye testimonios de personas damnificadas y pericias informáticas.

Apelaron las excarcelaciones de otros tres imputados

En paralelo, la fiscal Victoria Ledesma apeló la decisión del juez Gastón Merino de conceder la excarcelación a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano.

La resolución deberá ser revisada por la Cámara de Apelaciones, que tendrá que determinar si los tres imputados continúan en libertad mientras avanza la causa.

Mientras tanto, la Fiscalía busca que Montoya y Spertino permanezcan detenidos durante el proceso judicial. Las medidas solicitadas deberán ser resueltas por la Justicia y las responsabilidades penales de todos los acusados deberán determinarse en el marco de la causa.