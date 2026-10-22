Uma Thurman reveló que trabajar con Pedro Almodóvar es uno de sus grandes sueños pendientes

La actriz recordó que se reunió con el cineasta español a principios de los años noventa para conversar sobre un proyecto que finalmente no se concretó.

Hoy 10:53

Uma Thurman reveló que trabajar con Pedro Almodóvar sigue siendo uno de sus sueños profesionales. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz recordó que ambos llegaron a reunirse a principios de la década de 1990 para conversar sobre un proyecto cinematográfico que finalmente no se llevó adelante.

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La iniciativa estaba vinculada con una obra del dramaturgo John Guare, que originalmente iba a dirigir Louis Malle. Tras la muerte del cineasta, Almodóvar consideró la posibilidad de hacerse cargo de la adaptación y mantuvo encuentros con Thurman para evaluar el proyecto.

Uma Thurman

“Durante un tiempo me reuní con Pedro, que estaba pensando en dirigirla, aunque entonces todavía no trabajaba en inglés. Trabajar con él siempre ha sido uno de mis sueños”, contó la actriz.

Aunque aquella colaboración nunca se concretó, Thurman mantiene su admiración por el director español, una de las figuras más reconocidas del cine internacional. La intérprete no dio detalles sobre una posible colaboración futura.

Una carrera marcada por personajes icónicos

Durante la conversación, Thurman también recordó el impacto de Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino que la convirtió en un rostro emblemático del cine de los años noventa. La actriz habló de la popularidad de la imagen promocional en la que aparece recostada sobre una cama con un cigarrillo en la mano y contó que se encontró con esa fotografía tatuada en numerosos admiradores.

Uma Thurman como The Bride en la recordada Kill Bill.

Además, reveló que se negó a posar en ropa interior para el póster de la película. Según explicó, alguien del equipo intentó convencerla de utilizar lencería, pero ella se mantuvo firme porque quería que la tomaran en serio como actriz.

Thurman comenzó a trabajar como modelo y actriz a los 15 años y, a los 17, participó en Las aventuras del barón Munchausen, dirigida por Terry Gilliam. Al recordar sus primeros pasos en la industria, reconoció que fue una etapa difícil por su corta edad, aunque no se arrepiente de haber comenzado tan temprano.

“Visto en perspectiva, fui valiente, pero también irresponsable al estar sola a esa edad. Pero hay que vivir la vida. No tengo quejas”, concluyó.