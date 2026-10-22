La Escuela de Artes y Oficios de la UNSE busca nuevas propuestas de capacitación para 2027

La convocatoria estará abierta del 31 de octubre al 10 de diciembre. Para orientar a quienes deseen presentar proyectos, la institución realizará una jornada de asesoramiento el próximo sábado 31, a las 10, en su sede de El Zanjón.

Hoy 20:25

La Escuela de Artes y Oficios (EAyO) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) comenzará a recibir propuestas de capacitación para integrar su oferta formativa de 2027. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en desarrollar proyectos vinculados con la enseñanza de oficios y otras áreas de conocimiento que respondan a las necesidades de formación de la comunidad.

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Como punto de partida, el sábado 31 de octubre, a las 10, se realizará una Jornada de Elaboración de Proyectos en la sede de la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en El Zanjón. La actividad permitirá conocer los requisitos y recibir orientación para preparar las propuestas que serán evaluadas por la institución.

Durante el encuentro, el equipo de Evaluación de Proyectos de la Escuela brindará asesoramiento sobre los aspectos que deben contemplarse al diseñar una capacitación, los criterios de evaluación y las condiciones necesarias para presentar las iniciativas.

La propuesta busca facilitar la participación de quienes cuentan con conocimientos y experiencias que puedan convertirse en nuevas oportunidades de aprendizaje, especialmente en áreas relacionadas con el trabajo, la producción, los servicios y el desarrollo comunitario.

¿Cuándo se podrán presentar los proyectos?

La Convocatoria para la Presentación de Proyectos 2027 quedará abierta el 31 de octubre y se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2026.

Durante ese período, las personas interesadas podrán presentar sus iniciativas para que sean evaluadas y consideradas como parte de la futura oferta de cursos y capacitaciones de la Escuela de Artes y Oficios.

La jornada del 31 de octubre permitirá, además, despejar dudas sobre la elaboración de los proyectos antes de su presentación formal.

Con esta convocatoria, la Escuela de Artes y Oficios de la UNSE busca incorporar nuevos contenidos y propuestas de enseñanza, atendiendo tanto a las demandas actuales del ámbito laboral como a los intereses de formación de la comunidad.