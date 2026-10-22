El peronismo prepara una nueva cumbre de unidad con Máximo Kirchner, Kicillof y Massa para definir su estrategia frente a Milei

Los principales referentes del peronismo buscan unificar posiciones frente a la posible suspensión de las PASO y el debate por el Presupuesto 2027. El senador santiagueño Gerardo Zamora participaría del encuentro junto a gobernadores y dirigentes nacionales.

Hoy 21:28

El Partido Justicialista (PJ) prepara una nueva cumbre de unidad que reunirá a sus principales referentes nacionales con el objetivo de consensuar una estrategia política y legislativa frente a las iniciativas que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

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El encuentro, cuya fecha todavía no fue confirmada, tendrá como ejes centrales el futuro de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el debate del Presupuesto Nacional 2027, dos cuestiones que el oficialismo pretende resolver antes de finalizar el año.

La intención es repetir el esquema de la reunión realizada el pasado 11 de agosto en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde dirigentes de distintos sectores del peronismo lograron sentarse a una misma mesa pese a las diferencias internas.

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y Zamora, entre los convocados

Entre los dirigentes que participarían de la nueva reunión se encuentran el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exministro de Economía Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, representantes de tres de los principales sectores del peronismo.

También se espera la presencia de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, Germán Martínez, en Diputados, y José Mayans, en el Senado.

La convocatoria incluye además al senador nacional por Santiago del Estero y exgobernador Gerardo Zamora, junto con los mandatarios provinciales Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Desde hace varias semanas, los referentes mantienen conversaciones telefónicas y reuniones individuales para coordinar sus agendas y concretar el encuentro.

La cumbre podría desarrollarse en los próximos días, aunque las dificultades para reunir a todos los convocados impidieron establecer una fecha definitiva.

Las PASO, el principal punto de preocupación del peronismo

Uno de los asuntos que genera mayor inquietud dentro del PJ es la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la suspensión o eliminación de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La mayoría de los dirigentes convocados está a favor de mantener las elecciones primarias, al considerar que representan una herramienta fundamental para resolver las diferencias internas y legitimar la candidatura presidencial del espacio.

Sin embargo, existen distintas interpretaciones sobre la capacidad del oficialismo para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

Mientras algunos sectores del peronismo consideran que La Libertad Avanza todavía no reúne los respaldos suficientes para aprobar la modificación del sistema electoral, otros advierten que el Gobierno podría alcanzar los acuerdos necesarios con bloques aliados.

En ese escenario, la eventual suspensión de las PASO obligaría al justicialismo a encontrar un mecanismo alternativo para definir sus candidaturas, una tarea compleja debido a las diferencias que persisten entre sus principales referentes.

Dentro del grupo de gobernadores, Gustavo Melella es uno de los dirigentes que manifestó una posición contraria a la continuidad de las primarias.

El Presupuesto 2027, otro desafío para la oposición

El segundo tema central será el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, una discusión que requiere acuerdos entre los distintos sectores del peronismo y los gobernadores provinciales.

Los dirigentes buscan establecer una postura común sobre las proyecciones económicas incluidas en el proyecto oficial y la distribución de los recursos públicos.

La negociación presenta dificultades porque cada provincia tiene necesidades presupuestarias particulares y mantiene una relación diferente con la Casa Rosada.

Por ese motivo, el objetivo es alcanzar consensos antes de que el proyecto llegue al recinto del Congreso, donde los legisladores deberán definir sus votos.

La participación de los gobernadores y de los jefes de los bloques parlamentarios resulta clave para coordinar una estrategia que contemple tanto los intereses provinciales como el posicionamiento político del justicialismo.

El PJ busca ordenar sus diferencias de cara a las elecciones de 2027

Más allá de los debates legislativos inmediatos, la nueva reunión también apunta a fortalecer la unidad del peronismo frente al próximo proceso electoral.

Las diferencias entre los sectores que responden a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner siguen siendo uno de los principales desafíos para la construcción de una alternativa política común.

Sin embargo, entre los dirigentes existe coincidencia sobre la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y establecer acuerdos mínimos que permitan afrontar las decisiones que se aproximan.

En ese contexto, la eventual presencia de Gerardo Zamora volvería a ubicar a Santiago del Estero dentro de las conversaciones centrales del peronismo nacional, en una etapa de definiciones políticas y electorales.

Por el momento, la convocatoria continúa en preparación y se espera que en los próximos días se confirme cuándo se concretará el encuentro entre los principales referentes del PJ.