Violentos incidentes en La Banda: un grupo de jóvenes de un centro de rehabilitación golpeó brutalmente a un menor

El padre del adolescente aseguró en Noticiero 7 que su hijo fue atacado por ocho personas y sufrió graves lesiones en la mandíbula y la cabeza. Vecinos denunciaron robos y episodios de violencia en el sector.

Hoy 22:10

Serios incidentes se registraron en un sector de la ciudad de La Banda, luego de que familiares de un adolescente denunciaran que el menor habría sido brutalmente agredido por un grupo de jóvenes que permanecen alojados en un centro de rehabilitación de la zona.

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La situación generó momentos de extrema tensión entre los familiares del damnificado y las personas señaladas por la agresión. En medio del conflicto, se habrían producido enfrentamientos, lanzamiento de objetos contundentes y amenazas, según denunciaron los involucrados.

En diálogo con Noticiero 7, el padre del adolescente relató las circunstancias en las que habría ocurrido el ataque y aseguró que su hijo sufrió lesiones de gravedad.

“En el día de ayer, mi hijo se encontraba vendiendo maquinitas de afeitar, bolsitas de consorcio y encendedores. Estos muchachos, que están en rehabilitación, entre ocho le han quitado las cosas a mi hijo, lo han pateado”, expresó el hombre.

Asimismo, sostuvo que el adolescente presenta un delicado cuadro de salud como consecuencia de la agresión. “Mi hijo tiene el 99% de la mandíbula quebrada, tiene coágulos de sangre en la cabeza y hay que operarlo. Lo han dejado tirado como un perro”, manifestó con indignación.

Una publicación en Facebook permitió obtener el testimonio de una vecina

Según explicó el denunciante, ante la falta de información sobre lo sucedido decidió realizar una publicación en Facebook para intentar encontrar testigos del ataque.

Fue entonces cuando una vecina se comunicó con él y le aseguró que había presenciado el momento en el que el grupo habría agredido a su hijo.

“Una chica vecina del barrio me comunica y me dice: ‘Yo he visto cómo le han pegado a tu hijo, cómo lo han pateado entre ocho’”, relató.

A partir de ese testimonio, el hombre decidió dirigirse hasta el establecimiento donde estarían alojados los presuntos agresores para pedir explicaciones.

Denuncian enfrentamientos, amenazas y ataques con objetos contundentes

El padre del adolescente aseguró que, cuando se presentó en el lugar acompañado por la testigo, la situación se tornó violenta.

“He venido con la chica aquí a hablar con ellos y preguntarles cuál era el motivo por el que le habían pegado a mi hijo. Sale uno y me tira agua hervida, pero no me alcanza a echar”, sostuvo.

Posteriormente, otros familiares del menor se acercaron al establecimiento y se habría producido un enfrentamiento con las personas que permanecían en su interior.

Según su testimonio, durante los incidentes los involucrados habrían exhibido armas de fabricación casera y arrojado ladrillos contra los vecinos.

“Después han venido mis hermanos y nosotros hemos tenido que pelear con ellos, porque sacaban tumberas y han ladrillado a los vecinos”, denunció.

Vecinos aseguran que viven con miedo por los reiterados conflictos

Durante la entrevista, el hombre también transmitió la preocupación de habitantes del sector, quienes, según indicó, vienen denunciando distintos episodios de inseguridad vinculados con personas alojadas en el establecimiento.

“Los vecinos están cansados de los robos y del maltrato. Todos están con miedo, no quieren hablar porque temen que tomen represalias contra ellos”, aseguró.

También mencionó que residentes del barrio le transmitieron comentarios sobre un presunto episodio de abuso contra una menor de edad. Sin embargo, esta acusación no fue corroborada y se desconoce si existe una denuncia judicial vinculada con ese señalamiento.

El denunciante cuestionó además las condiciones de funcionamiento del lugar y sostuvo que, aparentemente, las personas señaladas estarían alojadas en un establecimiento relacionado con una iglesia evangélica.

Por el momento, no trascendió una versión de los responsables del centro de rehabilitación respecto de las acusaciones.

El desesperado pedido de justicia del padre del menor

Finalmente, el hombre reclamó que se investigue el ataque y que se identifique a las personas que habrían participado de la agresión contra su hijo.

“Nosotros queremos justicia. Queremos que a los ocho que han lastimado a mi hijo los lleven presos, que cumplan lo que tienen que hacer”, expresó.

Además, advirtió sobre el temor de que se produzcan nuevos episodios de violencia: “Hoy le ha pasado a mi hijo, mañana le puede pasar a otro chico”.

El padre, quien manifestó ser vecino del barrio San Fernando de La Banda, insistió en la necesidad de que las autoridades intervengan para esclarecer lo sucedido y garantizar la tranquilidad de las familias del sector.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones ni se precisó el estado de salud del adolescente mediante un parte médico. Las graves acusaciones expuestas por la familia deberán ser investigadas para determinar las responsabilidades correspondientes.