Causa por el presunto abuso del niño termeño: la defensa de la madre recusó a dos jueces

La abogada Natali Montero cuestionó la objetividad de los magistrados Diego Vittar y Silvio Salice. Además, señaló demoras en el traslado del menor desde Buenos Aires a Santiago del Estero y aguarda el sorteo para la designación de un juez ad hoc.

Hoy 22:26

La causa judicial por el presunto abuso sexual de un niño en Las Termas de Río Hondo sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa de la madre presentara una recusación contra los jueces Diego Vittar y Silvio Salice. La medida fue impulsada por la abogada Natali Montero, quien cuestionó la objetividad de ambos magistrados en el marco de la investigación.

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Según explicó la letrada, uno de los principales fundamentos del planteo es la presunta falta de objetividad en la actuación de los jueces. Además, la presentación incluye cuestionamientos por las demoras registradas en el traslado del niño desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero, una situación que, de acuerdo con la postura de la defensa, habría incidido en el desarrollo de la causa.

Tras presentar la recusación, la defensa aguarda la definición de quién será el magistrado encargado de analizar el planteo contra los dos jueces.

“Estamos a la espera del sorteo para la designación de un juez ad hoc”, explicó Montero al referirse al estado del trámite judicial.

La intervención de un juez ad hoc permitirá evaluar los cuestionamientos formulados por la defensa y determinar si corresponde apartar a los magistrados recusados de la causa.

Mientras tanto, la presentación constituye un nuevo planteo procesal dentro de un expediente que continúa bajo investigación y en el que persisten diferencias entre las partes sobre distintas medidas adoptadas durante el procedimiento.

Los cuestionamientos sobre la objetividad de los jueces y las demoras señaladas corresponden a los argumentos de la defensa y deberán ser evaluados por la autoridad judicial competente.