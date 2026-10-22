Las dudas de Arruabarrena en Boca para el duelo ante Independiente en Avellaneda

El Xeneize visitará al Rojo este domingo, desde las 17, por el Torneo Clausura. El entrenador buscará mantener la base titular, aunque analiza reservar a su capitán pensando en el Superclásico frente a River.

Hoy 23:00

Boca Juniors atraviesa un momento decisivo de la temporada y ya comenzó a preparar su próximo compromiso frente a Independiente, al que visitará este domingo 25 de octubre, desde las 17, en Avellaneda, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.

Después de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá cambiar rápidamente el enfoque para afrontar una exigente seguidilla de partidos.

El entrenador tiene la intención de mantener la estructura del equipo que consiguió el pasaje a la definición continental, aunque la situación física de Leandro Paredes aparece como la principal incógnita de cara al enfrentamiento contra el Rojo.

Leandro Paredes podría descansar pensando en River

El capitán de Boca realizó un importante esfuerzo para estar presente frente a Vasco da Gama, luego de acelerar su recuperación de un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho.

Su regreso terminó siendo determinante, ya que Paredes convirtió el gol que selló la clasificación del Xeneize a la final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el desgaste físico que implicó disputar aquel encuentro llevó al cuerpo técnico a evaluar la posibilidad de darle descanso frente a Independiente.

La intención sería preservarlo para que llegue en mejores condiciones al Superclásico ante River, previsto para el domingo 1° de noviembre, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

En caso de que Arruabarrena opte por reservar al mediocampista, Rodrigo Battaglia aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

El exjugador de Atlético Mineiro tuvo una buena actuación frente a Vasco da Gama, donde mostró firmeza en la recuperación y despliegue en el mediocampo, argumentos que podrían darle una nueva oportunidad como titular.

La otra duda de Boca: Alan Velasco o Sebastián Villa

Además de la situación de Paredes, el entrenador deberá resolver una incógnita en el sector ofensivo.

Alan Velasco y Sebastián Villa compiten por un lugar en el ataque para acompañar a Flores y Miguel Merentiel, en una disputa que podría mantenerse hasta las últimas prácticas.

Ambos futbolistas tuvieron participación en el encuentro disputado en Brasil. Villa comenzó como titular, mientras que Velasco ingresó durante el desarrollo del partido.

Por el momento, Arruabarrena no definió cuál de los dos estará desde el arranque frente a Independiente.

Más allá de estas cuestiones, no se esperan modificaciones importantes en la formación, aunque el cuerpo técnico continuará evaluando el estado físico de los jugadores después del exigente compromiso internacional.

Una seguidilla decisiva para Boca antes de la final de la Sudamericana

El Xeneize afrontará semanas determinantes en las que deberá competir por distintos objetivos.

En el Torneo Clausura, Boca buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la pelea por el primer puesto de la tabla anual y el título de Campeón de Liga.

Después de visitar a Independiente, recibirá a River el domingo 1° de noviembre, en un Superclásico que podría tener una enorme importancia para sus aspiraciones.

Posteriormente, enfrentará a Defensa y Justicia durante el fin de semana del 8 de noviembre, en el cierre de la fase regular del campeonato.

La exigencia continuará el sábado 14 de noviembre, cuando se mida frente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre llegará uno de los compromisos más importantes de la temporada: la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Con tantos desafíos por delante, Arruabarrena deberá administrar cuidadosamente las cargas físicas de sus futbolistas sin perder competitividad.

La prioridad inmediata será conseguir un buen resultado frente a Independiente, aunque todas las miradas también estarán puestas en la recuperación de Paredes y su posible presencia en el Superclásico contra River.