Excarcelaron al chofer de Uber imputado por herir a una trabajadora sexual en Santiago

La defensora del acusado, Erika Hrouzek, confirmó en diálogo con Noticiero 7 que el hombre recuperó la libertad tras una audiencia judicial, aunque deberá cumplir restricciones. Está imputado por lesiones graves a raíz del episodio ocurrido en una vivienda del barrio Belgrano.

Hoy 23:00

El chofer de Uber que había sido aprehendido tras un incidente en el que una trabajadora sexual de 20 años resultó herida con un cuchillo en el cuello fue excarcelado este jueves, luego de una audiencia judicial. La medida no implica el cierre de la causa, ya que el hombre continuará vinculado a la investigación por el delito de lesiones graves.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicó su defensora, Erika Hrouzek, el acusado permanecía aprehendido desde el viernes 16 de octubre, cuando ocurrió el episodio en una vivienda del barrio Belgrano, en la zona sur de Santiago del Estero.

De acuerdo con la versión expuesta por la abogada, el conflicto se produjo durante un encuentro entre su defendido y trabajadoras sexuales, cuando surgieron diferencias por las condiciones y los montos de los pagos. La discusión fue escalando y, según indicó, tanto su cliente como una de las mujeres resultaron lesionados.

Hrouzek sostuvo que, después del incidente, el hombre se retiró del domicilio y se presentó en una dependencia policial para denunciar lo sucedido. Al mismo tiempo, la joven de 20 años era asistida en el Hospital Regional Ramón Carrillo por la herida que sufrió en el cuello.

Las condiciones que deberá cumplir

La excarcelación se resolvió durante una audiencia de conversión en la que, según explicó la defensora, se legalizó la aprehensión y se concedió la libertad ambulatoria de su representado.

La medida está acompañada por una serie de restricciones. Entre ellas, el hombre no podrá acercarse a la denunciante ni a los testigos a una distancia menor de mil metros. También deberá mantenerse alejado de los lugares de trabajo de las mujeres involucradas y no podrá salir de la provincia sin comunicarlo previamente, de acuerdo con lo informado por la abogada.

La defensora remarcó que la decisión no significa que su cliente haya sido desvinculado de la causa, sino que podrá transitar el resto de la investigación en libertad mientras cumple las condiciones establecidas.

Además, señaló que el hombre no tenía antecedentes penales y que, desde el comienzo del procedimiento, se había puesto a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

En relación con la imputación, Hrouzek indicó que a su defendido se le atribuye el delito de lesiones graves y sostuvo que, por tratarse de una figura que admite la excarcelación, el proceso puede continuar mientras permanece en libertad.

Por su parte, la investigación incluyó una inspección ocular en la vivienda donde ocurrió el episodio, el secuestro del cuchillo que habría sido utilizado y la recepción de testimonios de la denunciante, su amiga y otros posibles testigos. También se dispusieron exámenes médicos para determinar el alcance de las lesiones de las personas involucradas.

Los detalles sobre la excarcelación, las restricciones impuestas y la postura de la defensa fueron brindados por la abogada Erika Hrouzek en una entrevista con Noticiero 7, donde explicó la situación procesal actual de su representado.