Descubren a un preso vomitando envoltorios con drogas tras recibir una visita familiar

El interno, detenido por una causa de homicidio, fue sorprendido en los baños del Penal de Varones. Secuestraron marihuana, cocaína y pastillas que habría recibido durante el encuentro con sus familiares.

Hoy 22:04

Un insólito episodio se registró en el Penal de Varones, donde un interno detenido por una causa de homicidio fue descubierto cuando vomitaba envoltorios que contenían drogas, presuntamente entregadas durante una visita familiar.

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El procedimiento se inició luego de que el recluso recibiera la visita de dos familiares. Tras finalizar el encuentro, se dirigió al sector de sanitarios, donde personal del Servicio Penitenciario advirtió que se encontraba vomitando y expulsando pequeños paquetes.

Ante la sospecha de que se trataba de sustancias prohibidas, los agentes penitenciarios dieron inmediata intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las tareas correspondientes y confirmaron la presencia de estupefacientes.

Marihuana, cocaína y pastillas entre los elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron 11 envoltorios de marihuana, con un peso total de 17,18 gramos, y dos envoltorios de cocaína, que sumaron 2,13 gramos.

Además, secuestraron diez pastillas de color verde agua, tres cápsulas de color naranja y amarillo, y un comprimido de color rosa, cuyo contenido no fue precisado.

Según la información policial, el interno habría ingerido los envoltorios para ocultar el ingreso de las sustancias al establecimiento penitenciario y posteriormente expulsarlos en el sector de baños, donde finalmente fue descubierto.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo la presunta entrega de las sustancias, determinar su procedencia y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.