Una fuerte granizada azotó a Santa Fe: una familia evacuada, animales muertos y clases suspendidas

El temporal dejó 50 milímetros de lluvia en Ataliva, donde el granizo provocó daños en viviendas e instituciones. En una zona rural cercana a Fortín Olmos murieron ovejas, chivos y aves de corral, mientras que también se registraron pérdidas en cultivos y cortes de electricidad.

Hoy 21:37

Una intensa granizada azotó este jueves distintas localidades de la provincia de Santa Fe y provocó importantes daños en viviendas, establecimientos rurales y producciones agropecuarias. En Ataliva, una familia debió ser evacuada, se suspendieron las clases y hubo voladuras de techos, mientras que en un paraje cercano a Fortín Olmos murieron numerosos animales de granja.

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El fenómeno afectó principalmente al centro y norte provincial, con fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y una abundante caída de granizo. Las autoridades locales y los productores comenzaron a evaluar las consecuencias del temporal, que también ocasionó inconvenientes en el suministro eléctrico.

Ataliva: granizo, inundaciones y suspensión de clases

Uno de los sectores más afectados fue Ataliva, en el departamento Castellanos, donde la caída de piedra se prolongó durante aproximadamente 25 minutos y estuvo acompañada por 50 milímetros de lluvia.

El presidente comunal, José Manuel Álvarez, describió la intensidad del fenómeno en declaraciones a Aire de Santa Fe. “Tuvimos 50 milímetros de lluvia con 25 minutos de caída de piedra, un fuerte granizo que, la verdad, hizo que se taparan todas las canaletas de los domicilios y de todas las instituciones”, explicó.

La acumulación de granizo obstruyó los desagües y facilitó el ingreso de agua en viviendas y edificios públicos. Además, se registraron techos dañados y voladuras en distintos sectores de la localidad.

Debido a las consecuencias del temporal, las autoridades resolvieron suspender las clases y asistir a una familia que debió abandonar su vivienda. Hasta el momento de los primeros reportes, era el único grupo familiar evacuado.

Álvarez también advirtió sobre las posibles consecuencias para la actividad rural. “Por lo que estamos evaluando, hay una fuerte pérdida también en el sector agropecuario”, señaló.

Murieron ovejas, chivos y aves de corral

El temporal también afectó a una familia rural que vive en el lote 116, en el paraje Kilómetro 29, cerca de Fortín Olmos, en el departamento Vera.

La granizada se registró alrededor de las 6.20 de la mañana y se extendió durante unos 15 minutos. Las piedras, de un tamaño similar al de huevos de gallina, provocaron la muerte de ovejas, chivos, gallinas y patos que se encontraban en el establecimiento.

La vivienda familiar también sufrió daños en el techo. Uno de sus integrantes expresó el dolor por las pérdidas y el esfuerzo que había detrás de la crianza de los animales: “Sentimos muchísimo lo que nos pasó, sobre todo por los animales que con mucho esfuerzo y sacrificio los criamos. Nosotros estamos bien”.

Las imágenes difundidas tras el episodio mostraron la cantidad de granizo acumulado en el campo y las consecuencias que dejó sobre los animales y las instalaciones rurales.

Daños en cultivos y problemas en el suministro eléctrico

Las consecuencias de las tormentas también alcanzaron a otras localidades santafesinas. En el departamento San Justo, una franja de granizo afectó plantaciones de maíz y girasol, especialmente en sectores de Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo.

El ingeniero agrónomo Lisandro Angeloni, referente del INTA San Justo, explicó que el fenómeno tuvo un impacto desigual según la zona. La intensidad de la caída de piedra varió considerablemente entre establecimientos rurales cercanos, con algunos campos que sufrieron daños severos y otros que registraron consecuencias menores.

Por otra parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó daños en instalaciones eléctricas, con una línea aérea de media tensión fuera de servicio. La situación afectó el suministro en Humberto, Virginia y Constanza, mientras que también se detectaron conductores cortados en las líneas que conectan Ataliva con Humberto y abastecen a Galisteo.

Los equipos técnicos continuaban recorriendo las instalaciones para identificar las fallas y avanzar con las tareas necesarias para restablecer el servicio.

Continúa la evaluación de los daños

El temporal dejó un panorama complejo en distintos puntos de Santa Fe, con viviendas afectadas, familias perjudicadas y pérdidas en la producción agropecuaria. Mientras avanzan las tareas de asistencia y reparación, las autoridades y los productores buscan establecer el alcance total de los daños.

En Ataliva, donde las clases fueron suspendidas y una familia debió ser evacuada, el presidente comunal reconoció la preocupación por las consecuencias del fenómeno: “La situación es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo salimos adelante”.

Las evaluaciones continuaban durante este jueves, en una jornada marcada por las consecuencias de una granizada que afectó tanto a las zonas urbanas como a los establecimientos rurales de la provincia.